Tras un sinfín de idas y vueltas entre las hermanas y la figura de América, Dalma usó sus historias de Instagram para asegurar que Ventura mintió en las más recientes declaraciones que hizo sobre los últimos días de vida del astro del fútbol, en las que aseguró que las hijas de Diego Maradona no fueron a visitar a su padre.

“Me da la impresión que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que no se quería hacer responsable nadie. “Acá las responsabilidades hay que buscarlas en el apellido Maradona. Los familiares directos van a decir que soy la peor basura del mundo. Pero la verdad la decía Diego, no yo”, agregó el periodista refiriéndose a las hijas del astro del fútbol.

Posteriormente, el conductor de Secretos Verdaderos habló de los tweets que publicó Dalma cuestionando el trabajo periodístico que hacen en su programa, lo que hizo explotar a la mamá de Roma, quien se quejó de que el periodista hable de ella y su hermana todos los días, cuestión que catalogó como "hostigamiento".

“Esto no es periodismo, es un hostigamiento diario! Que es lo que tengo que hacer para que esto pare? Alguien me puede ayudar???”, escribió Dalma Maradona en su Instagram Stories reaccionando a una noticia titulada: "Fuerte frase de Luis Ventura contra Dalma y Gianinna Maradona: "Qué expliquen por qué no veían a su padre".

Y luego agregó: : “De más está decir que no veo sus programas pero me llegan las noticias todos los días. Entiendo que para algunos lo mejor es ignorarlo pero también me pregunto por qué debería dejar que diga BARBARIDADES y MENTIRAS”.

Dalma Maradona se hartó de Luis Ventura: "¿Qué tengo que hacer para que esto frene? Dalma Maradona se hartó de Luis Ventura: "¿Qué tengo que hacer para que esto frene?