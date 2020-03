¿Darthés se vengará de su ex abogado Fernando Burlando?

En este sentido, agregó que el otro representante legal de Darthés, e íntimo amigo, llamado Germán, le tiró un "palito" a Burlando. "Hasta que no tengamos en mano una sentencia atestando su inocencia, Juan no va a hablar. Ahí será el momento, mostrar documentos y decir quiénes lo usaron para limpiar su imagen y quiénes firmaron notas mentirosas por maldad o por no saber hacer su trabajo. Hasta ese momento, no es necesario alimentar caranchos", lanzó duramente el letrado, y siguió diciendo: "Nuestra sociedad vive un momento en el que todos hablan pero nadie escucha. El mal que le causaron a Juan no habrá sentencia que lo repare".

Momento. Juan Darthés Burlando.jpg Fernando Burlando, ¿recibió la amenaza de Juan Darthés?

"Ellos está seguros que en algún momento será declarado inocente, y ahí comenzarán una especie de caza de brujas que incluya a todos los que él cree que lo dañaron", señaló Lussich, haciendo una especie de resumen de las declaraciones del letrado.

En diciembre del 2018, Darthés se exilió en Brasil, junto a toda su familia, luego de que Thelma Fardín lo acusara de haberla violado cuando ella tenía 16 años, y en medio de una gira de Patito Feo -elenco de ambos compartían-, en Nicaragua. Desde ese momento, ambas partes presentaron diferentes tipos de pruebas, pero hasta el momento la Justicia de ese país no ha dado ninguna resolución.

