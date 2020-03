Pandemia, aborto y polémica: Granata habló y fue criticada

Amalia Granata on Twitter pic.twitter.com/xhuaw4Q8NV — Amalia Granata (@AmelieGranata) March 14, 2020 Twitter">

“No se juega con una enfermedad que mata”, “Das vergüenza ajena”, “Sos impresentable”, “Esta persona es diputada, por favor. Vergüenza ajena”, “Que vergüenza que seas diputada provincial... Que país generoso el nuestro”, “Trato de tener empatía con todas las mujeres pero Amalia Granata me lo hace tan difícil”, “Amalia Granata siempre va a encontrar una nueva manera de hacer el ridículo”, fueron algunos de los comentarios que cosechó el mensaje de la panelista del ciclo Polino Auténtico.

La respuesta

Tras el revuelo que generó en Twitter, Granata habló con el portal News Digitales y señaló: “Puse eso y me desentendí del teléfono, no leí las respuestas. Además yo siempre escribo ese tipo de cosas, por eso no me sorprende que se haya armado lío. Ya saben que pienso así”, sostuvo Granata, que en otro posteo expresó: “El virus es gran parte de un sector poderoso de la clase política dirigente que habla y miente, una y otra vez”.

LEÉ MÁS

Florencia Peña: Porno y felicidad contra la pandemia

Jimena Barón está en cuarentena tras un viaje al exterior