Jimena Barón está en cuarentena tras un viaje al exterior

Cuando llegó a Miami, el coronavirus empezaba a preocupar, pero fue días más tarde cuando fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que se tomaron medidas más estrictas para evitar que se siga propagando.

"Yo estoy bien. El médico dijo que los síntomas deberían ya haber aparecido de estar contagiada de coronavirus. Dios quiera que no, creo que no. De todos modos, lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de quince días y, por ende, hasta el 21 me corresponde estar en casa para dejar fuera cualquier tipo de riesgo de contagio", dijo Barón a través de su Instagram.

Antes de cerrar, pidió que cada uno sea precavido para cuidar a los otros. "Hasta el 21 voy a estar haciendo la cuarentena simplemente preventiva. Repito, estoy súper, no tengo ningún síntoma; estamos todos bien. Es responsabilidad nuestra también que esto no se extienda y se expanda, así que lo que podamos hacer para colaborar... De mi parte, es quedarme acá y esperar quince días. Les mandó un beso muy grande".

Fueron varios los famosos argentinos que tuvieron que ponerse en cuarentena luego de que la OMS declarara la pandemia. Tini Stoessel, Wanda Nara, Barbie Simons, Paula García, Ángel de Brito y Mariana Brey, son algunos de los integrantes de la farándula del país que se recluirán, al menos durante 14 días, en sus hogares.

