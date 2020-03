La cuarentena obligatoria fue anunciada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “La persona que cumple la cuarentena de catorce días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito , que es poner en riesgo la salud pública".

Se espera que la medida se convierta en oficial en las próximas horas, con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). A partir de ese momento, las personas que incumplan con la cuarentena estarán cometiendo un delito.

Tini regresó de Europa

Tini Stoessel, junto a todo su equipo, decidió suspender el show que realizaría el próximo 14 de marzo en el Movistar Arena (y que pertenecía a su gira Quiero Volver Tour), para cumplir con la cuarentena obligada que deberá guardar tras su regreso de España, a raíz de las medidas que se están llevando adelante para evitar la propagación del coronavirus. De esta forma, el concierto se reprogramó para el 28 de este mes.

“Por razones de público conocimiento sobre el coronavirus, y donde la salud pública y la prevención es una prioridad para todos, se postergará el show en el Movistar Arena del sábado 14 de marzo, para el sábado 28 de marzo. Espero que puedan entender que está decisión es por el bien de todos. Gracias por todo el amor, una vez más, y nos vemos pronto”, fue la publicación que realizó Tini Stoessel a través de Twitter.

En la misma notificación, la empresa responsable de la realización del show explica que "Tini y su equipo están arribando de una gira europea y permanecerá en cuarentena por el período correspondiente".

La ex Violetta ya venía de suspender shows en Bruselas y en Madrid por el brote del virus. En tanto, durante las últimas semanas, la cantante pasó por Milán, Roma y Bassano del Grappa, distintos puntos de Italia, país europeo más afectado por el virus. Y también hizo escala en diferentes lugares de Alemania, como Berlín, Hamburgo, Munich, Frankfurt, entre otros. Suiza, Francia y Países Bajos también formaron parte del itinerario.

Los hijos de Paula García viajaron a Japón y Corea del Sur

La periodista de TN, Paula García, también terminó en cuarentena, al respetar las instrucciones que le enviaron desde el Ministerio de Salud. Es que sus hijos viajaron a Japón y Corea del Sur, y ella estuvo en contacto con los jóvenes.

"Por precaución nos quedamos en casa", contó García, quien remarcó que sus hijos visitaron zonas de alto riesgo, y que ahora todos permanecerán en sus hogares.

Barbie Simons, en Nueva York y Los Ángeles por trabajo

La periodista de espectáculos, Barbie Simons, está en cuarentena preventiva, luego de haber pasado cinco días en los Estados Unidos, más precisamente en Nueva York y Los Ángeles.

"Llegué esta mañana, estuve trabajando en Nueva York y en Los Ángeles, voy a cumplir en mi casa con el aislamiento que es lo que me corresponde como ciudadana, con el deber de proteger al prójimo, a mis compañeros, soy responsable. Estuve cinco días afuera. Ayer, cuando me subí al avión, me informaron que no iba a poder ir a Canal 9 ni a C5N, lo cual entiendo y me parece bien, me toca aislarme", escribió la blonda en su cuenta de Instagram.

Wanda escapó de Italia

Wanda Nara dejó Milán por el decreto de urgencia que rige sobre Italia y mudó momentáneamente a sus hijos a París. Su exmarido, Maxi López, elogió la celeridad con la que Nara manejó la situación junto a su esposo Mauro Icardi, quien ahora trabaja allí.

"Ellos se movieron hace unas dos semanas a Francia porque allá está un poco más contenido el tema del virus. Obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es la protección de los chicos. Es todo. La verdad que la madre los llevó para allá y estuvo bien", contó Maxi López, ex pareja de la mediática, en diálogo con el ciclo radial Perros de la Calle.

A Ángel de Brito y Mariana Brey los espera la cuarentena

Ángel de Brito y Mariana Brey están de vacaciones en Estados Unidos, por lo que los integrantes de Los Angeles de la Mañana deberá quedarse en cuarentena una vez que pisen suelo argentino.

"Ángel De Brito se tiene que ir a su casa. Tiene que estar catorce días ahí en su casa. Eso es inamovible, lo tiene que hacer. ¿De dónde viene? Si viene de Estados Unidos, es un país de riesgo, así que tiene que irse a su casa por catorce días, no importa que no tenga síntomas, porque puede llegar a estar en periodo de incubación", expresó Jorge Tartaglione, médico invitado al magazine del Trece.

