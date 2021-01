David Bowie: lanzan covers inédito para celebrar su nacimiento

El cover fue grabado junto al mítico coequiper de David, Tony Visconti, estaba destinado a integrar un proyecto en tributo al cantante de “Imagine”, lo cual nunca ocurrió.

El segundo tema es la reinterpretación que hiciera David Bowie de "Tryin’ to Get to Heaven" de Bob Dylan.

De acuerdo con la prensa especializada, la grabación también se realizó en la Gran Manzana en 1998 mientras David Bowie trabajaba en su álbum en vivo, LiveAndWell.com, que se publicó en noviembre de 1999.

Datos de David Bowie