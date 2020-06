—¿Se reacomodó Juntos por el Cambio (JxC) de Neuquén tras la muerte de Pechi Quiroga?

Las derrotas electorales y el fallecimiento de Pechi han provocado un reacomodamiento natural y obligado, pero creo que aún estamos en ese proceso. Cada fuerza de JxC está en proceso de fortalecerse, pese a que podamos tener matices o algunas diferencias. Creo, además, que tiene que haber una recreación de liderazgos en la provincia y en cada pueblo

—¿Sintieron orfandad habida cuenta del rasgo de conducción que tenía Quiroga?

Quien pretenda reemplazar a Pechi se equivoca, porque es irreemplazable por la impronta que les daba a su liderazgo, experiencia y volumen político. Por eso, parte de este proceso en JxC,es la reconstrucción de un liderazgo en función de esta nueva etapa que, seguramente, tendrá otras características de las que tuvo Pechi. Pechi fue uno solo.

—¿Cómo ve la actuación de los concejales de su espacio en la capital?

Tenemos concejales de peso propio fuerte: Marcelo Bermúdez, José Luis Artaza y Guillermo Monzani. Ahora se requiere de una amalgama que el tiempo la irá dando y esta etapa en el Concejo la irá recreando. Confío en el sentido de equipo de todos los que hemos estado trabajando en la gestión de Pechi.

—¿Qué percibe de los primeros pasos de Mariano Gaido en la intendencia?

Es difícil evaluar porque pasaron 6 meses y, además, gran parte de ese tiempo en pandemia. Faltan elementos objetivos para evaluarlo. Le he expresado la predisposición en colaborar desde una oposición constructiva. Creo que es un intendente que está muy presente, activo. Tiene una vara muy alta. Ha tenido una buena percepción de darle continuidad a la obra pública, la gestión presente con los servicios.

—¿Y la situación financiera del Municipio?

Me preocupa. Creo que debe tener un mayor cuidado en el uso de los recursos públicos para que las finanzas estén más enfocadas en las obras y servicios que en el gasto burocrático.

—JxC emitió un duro documento sobre la situación económica provincial cuando se anunciaron los bonos para proveedores. ¿Qué salida imaginan para la crisis neuquina?

Esta crisis es previa a la pandemia. Es un error pensar que el coronavirus es la causa de todos los males de la economía de Neuquén. La Provincia venía con una fragilidad en sus cuentas públicas, el déficit fiscal del año pasado superó los 8 mil millones de pesos y una de las razones son los vaivenes de la actividad hidrocarburífera. Las deudas que se quieren pagar con estos bonos, la mayoría, son del año pasado. Los que vienen serán meses muy complicados y creo que el gobernador tiene conciencia de eso. Lo que propone ahora, la creación de un fondo anticíclico, nosotros lo propusimos hace 4 o 5 años. Evidentemente, los recursos incrementales de regalías se han ido a financiar el gasto público, cuya inercia será muy difícil de frenar de un mes para otro.

—¿Cómo observa la gestión de Alberto Fernández?

Con preocupación, porque la situación del país es compleja. Ha tenido falencias para enfrentar la crisis. Todavía no tenemos un proyecto de presupuesto en el Congreso y no se ha explicitado un plan económico. Me preocupa la transgresión al sistema republicano, como la expropiación de Vicentín.

