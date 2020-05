De la mano de Juanfer, Villa respira en la causa por violencia

image.png

¿Cómo? Sí, se sabe que Villa atraviesa dos procesos judiciales en simultáneo. La denuncia por violencia de género en su contra por parte de su ex pajera, Daniela Cortés, y a la vez, su denuncia contra ella por extorsión. En el marco de esta última, su representante y el primo de Juanfer se presentaron ante el juez para dar sus testimonios.

El primero en declarar ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI de Esteban Echeverría, fue Brian Alexander Alvarez, el pariente del astro cafetero. "Alex", como dijo que lo llaman, es considerado un testigo clave por la defensa ("el único presencial") ya que fue quien acompañó a Villa a su casa la noche del 27 de abril, cuando la ex pareja del delantero subió las imágenes de su rostro ensangrentado a las redes sociales, hecho que originó lo que luego se transformó en la denuncia oficial.

"Sebastián llegó a nuestra casa (la que compartía con Quintero, en el mismo barrio cerrado) con sus maletas después de que llamara a Juanfer para decirle si podía estar con nosotros una noche, que se quería ir de su casa porque tenía problemas con Daniela", señaló el testigo en su declaración virtual desde Medellín, Colombia, donde regresó hace dos semanas.

Preguntado por el abogado de Cortés, Fernando Burlando, acerca de la distancia a la que había visto a la mujer sin marcas en la cara, Alex, quien dijo ser asistente de su primo futbolista, relató: "No soy experto en medidas, pero sería a unos tres metros", al tiempo que detalló que tanto la parte exterior de la puerta de la casa de Villa, como así el interior, se veían "muy iluminados, con luz blanca".

"Hablaban en forma normal, no hubo gritos, Sebastián reclamaba por su pasaporte y Daniela decía que no lo tenía, eso habrá sido por unos 10 o 15 minutos, entre la espera para que ella abriera la puerta, que no quería abrir", dijo el testigo, quien relató que "después volvimos a la casa de Juanfer, en donde Sebastián se quedó hasta el día siguiente, cuando se fue".

