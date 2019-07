De Neuquén a la NASA a entrenar como astronautas

Para llegar a ser seleccionados, ambos tuvieron que presentar ensayos y proyectos científicos. Entre los ensayos, Miqueas eligió desarrollar sobre el efecto giroscópico y expresó su pasión por la ciencia, ya que su objetivo es estudiar ingeniería aeronáutica o ingresar a la fuerza aérea para ser piloto de avión. “A los 12 años tuve la hermosa experiencia de subirme por primera vez a un avión y desde ese momento me enamoré de la aviación, del aeromodelismo, que ahora es mi principal hobby”, contó a LM Neuquén desde su casa en Las Lajas.

También destacó que el trabajo de su padre, quien es reparador de electrodomésticos, influyó desde muy chico en él para interiorizarse en la ciencia y la tecnología. “Cuando volvía de la escuela lo veía a mi padre siempre trabajando en casa y eso me llevó a relacionarme con la electrónica”, agregó.

"Siempre soñé con estar en la NASA pero nunca lo vi como una posibilidad cercana, sino que me imaginaba que podía concretarlo cuando fuera grande o estudiara", dijo Miqueas Cañete, de 15 años, estudiante del CPEM 5 de Las Lajas.

En relación con estar dentro de tres meses visitando el centro espacial, explicó: “Siempre soñé con estar en la NASA pero nunca lo vi como una posibilidad tan cercana en el tiempo, sino que me imaginaba que podía concretarlo más adelante, cuando fuera grande o cuando estudiara”.

Por su parte, Lucas, quien además de su interés por la ciencia y la matemática se inclina por el teatro y la comedia musical, señaló que uno de los trabajos que presentó hacía eje en la presión atmosférica, “teniendo en cuenta lo que conoceremos sobre los astronautas”.

“Supongo que esta experiencia me permitirá adquirir mayores conocimientos. Aún no lo tengo decidido, pero me gustaría estudiar alguna carrera vinculada a la ingeniería”, dijo Lucas Ceballos Bravo, de 15 años, estudiante de la EPET 14 de Neuquén capital.

“Ahora que estoy con un pie adentro, van aumentando las ansias de estar allí, conocer y aprender mucho sobre esta experiencia”, señaló el joven que vive en el barrio Villa Ceferino.

Aseguró que durante el receso de invierno investigará mucho sobre “astrofísica y otras cosas relacionadas”, y adelantó: “Esta experiencia me permitirá adquirir mayores conocimientos en relación con la carrera que me gustaría hacer en un futuro, vinculada a la ingeniería”.

Miqueas confesó que al enviar la presentación a la embajada mencionó que “sería una gran experiencia para alguien que vive en el interior del país y que, una vez que volviera, daría charlas en los colegios para contar lo aprendido”.

Una experiencia a toda ciencia

El programa de la Academia Espacial Avanzada ofrece a estudiantes destacados de todo el mundo la oportunidad de explorar la preparación para una carrera universitaria y profesional, a través de una experiencia de inmersión en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este año la embajada becó a estudiantes secundarios argentinos para conmemorar el 50° aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

