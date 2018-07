De proxeneta a candidato de Trump en Nevada

Estados unidos. Si bien Dennis Hof es un desconocido para el mundo de la política, está lejos de ser un hombre anónimo. Dueño de siete prostíbulos legales, es además escritor y productor televisivo. Su autobiografía The Art of the Pimp (El arte del proxeneta) fue un bestseller, y debido a eso fue convocado a dar conferencias en las universidades de Oxford, en Inglaterra, y en la Sorbona, en Francia. A su extenso CV ahora le sumará el cargo de candidato a legislador estatal.