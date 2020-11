De qué se trata el seguro COVID para que los mayores de 60 puedan viajar

A partir del 1° de diciembre comienza la actividad turística en los destinos de la provincia. Aunque desde el gobierno provincial se anunció que no se exigirá un hisopado previo para viajar, los mayores de 60 años deberán adquirir un seguro del viajero Covid. Este tipo de asistencia se puede comprar en las agencias de viajes y ofrece distintas prestaciones, que incluyen traslados y alojamiento para cumplir la cuarentena.

"Hay distintos planes con distintos servicios, pero por lo general incluye la asistencia médica, el traslado a otro hospital o clínica y el alojamiento para cumplir los 15 días de cuarentena en caso de que den positivo", dijo la agente y aclaró que los más costosos incluyen también el alojamiento para todo el grupo familiar.

Estos seguros son ofrecidos por las mismas empresas que venden las asistencias para viajes al exterior y tienen un costo que oscila entre 200 y 500 pesos por persona por día, por lo que la cotización dependerá del tiempo de estadía y las características de cada plan.

SMAndes_Fedesoto-Salida-recreativa-adultos-mayores-08.jpg Federico Soto

"No hay que confundirlo con una obra social, porque las obras sociales no incluyen las repatriaciones y los traslados", dijo Vermeulen y aclaró que este tipo de seguros también sirven para las personas que tienen obras sociales provinciales, que no tienen cobertura en otras áreas del país.

Una vez que se compra el seguro, los viajeros adquieren un voucher que deberán presentar en los controles de ingreso a las localidades de destino, junto a la aplicación Cuidar especial para los viajes. Estos vales también incluyen un número de teléfono para que las personas se comuniquen en caso de sufrir una enfermedad, un accidente o el contagio de coronavirus.

"Lo bueno de este número de teléfono es que se complementa con las líneas de 0800 que tiene el gobierno y así hay menos saturación en los llamados", dijo la agente. Si bien el seguro lleva el nombre de Covid, se aclaró que la cobertura incluye cualquier tipo de enfermedad o accidente, como los seguros que usualmente se compran para viajar fuera del país.

AM-cuarentena--salidas-niños-y-adultos-mayores--(5).jpg Agustín Martínez

Vermeulen aclaró que cualquier persona que se aleje más de 100 kilómetros de su domicilio y que pernocte en otro lugar es considerada turista y necesita sacar este tipo de seguros para mayor tranquilidad. Si bien es exigido sólo para mayores de 60 años, las empresas ofrecen también planes familiares para que todos estén alcanzados por la cobertura.

Aunque el anuncio es muy reciente, desde las agencias señalaron que hay muchas personas interesadas en viajar esta temporada de verano, por lo que ya hacen consultas por los requisitos. Vermeulen recordó la importancia de contratar servicios con locales habilitados, que son los que garantizan el cumplimiento de los protocolos para reducir el número de contagios.