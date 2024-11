De Regina para todo el país: Aldrighetti volvió a ganar en el TC2000

Cómo fue la carrera

La largada de la competencia del domingo fue favorable para Aldrighetti, quien mantuvo su posición al frente sin dar opciones a Bernardo Llaver, su principal perseguidor. Por detrás, Pernía aseguraba el tercer lugar mientras su padre, Leonel Pernía, ocupaba la cuarta posición, seguido de cerca por Marcelo Ciarrocchi y Rossi.

En los primeros compases de la carrera, Damián Fineschi perdió terreno, Ulises Campillay sufrió un trompo, y Gabriel Ponce de León enfrentó problemas técnicos, lo que complicó sus respectivas actuaciones.

Con el paso de las vueltas, los cambios en el pelotón principal comenzaron a marcar el ritmo de la carrera. Ciarrocchi logró superar a Leonel Pernía y presionó a Tiago, quien empezó a experimentar problemas de temperatura en su motor.

Esto permitió que Rossi avanzara posiciones, mientras Franco Vivian, desde atrás, protagonizaba una remontada que lo colocó en el octavo lugar.

Llaver, por su parte, cedió el segundo puesto tras un exceso en pista que Tiago aprovechó para superarlo.

Aunque Rossi intentó avanzar aún más, un error lo relegó temporalmente, pero luego se recuperó para asegurar el tercer escalón del podio.

En el tramo final, el ritmo de la carrera se mantuvo frenético.

Juan Pablo Traverso logró adelantar a Llaver, mientras un roce entre Ponce de León y el mendocino abrió el camino para que Vivian ganara posiciones.

En los últimos giros, Aldrighetti vivió un momento de tensión que avivó las esperanzas de Pernía, aunque el joven piloto estaba condicionado por los problemas de su auto.

Con un control impecable, Aldrighetti cruzó la línea de meta para sellar un fin de semana perfecto y reafirmar su protagonismo en el TC2000.

Embed Los festejos del GP YPF INFINIA en una fiesta como el Cabalén nos acostumbra.



Gracias #TC2000Cordoba pic.twitter.com/BOn6fa8b8s — TC2000 (@SuperTC2000) November 24, 2024

El campeonato lo tiene como líder a Leonel Pernía (AXION Energy Sport) con 330 puntos, seguido por Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) 238, Tiago Pernía (DirecTV Ocasa Racing) 234, Facundo Aldrighetti (AXION Energy Sport) 208 y quinto Franco Vivian (YPF Honda RV Racing) con 201 unidades.

La palabra del reginense

"Fue un fin de semana perfecto, me faltó la clasificación, pero la verdad que tuve un autazo y con todo el público que acompañó. Ganar en el Cabalen siempre es especial, tengo mi primera victoria en la fórmula acá, así que es un escenario particular para mi. Estoy contento con el resultado", expresó Aldrighetti.

Y agregó: "Llaver sabíamos que tal vez no aguantaba el ritmo por lo que habíamos visto ayer. Después cuando hicimos una brecha tratamos de clasificar todas las vueltas para llegar al final con diferencia y tranquilo, pero se acercó Tiago (Pernía), teniamos una ida de trompa y después empezamos a usar el Push to Pass. Sobre el final se me vino, pero no le daba para hacer una maniobra de sobrepaso".

Por último, el rionegrino se refirió a la necesidad de administrar el auto para cuidar el rendimiento por el calor. "Cuidabámos, más que nada, en la entrada a la recta y en la curva 3 el tema de la goma porque hacía mucho calor y cada vez se sentía cada vez más el desgaste, así que nos cuidamos para evitar un pinchazo o que se reviente. Cuando se nos vino Tiago, decidimos acelerar, pero mantuvimos la diferencia porque no teníamos más", concluyó.