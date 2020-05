Debate al Rojo vivo: ahora "chapea" Independiente

Existe una amistad entre Gastón Sobisch, máximo directivo de la entidad y el titular del Gallo, pero a pesar de esto cada uno tiene su visión sobre la importancia de su institución en la provincia. “Sinceramente no me gusta polemizar sobre quién es más o menos grande porque cada uno piensa en su club y es subjetivo pero no tengo dudas que somos el club más ganador de Neuquén”, comienza argumentando el mandamás del Rojo.

“Somos el club que más años jugó Federal A, Federal B y el que más avanzó en la Copa Argentina y en los viejos regionales, quedando a un partido de ascender al Nacional cuando nos robaron en San Luis. Somos el máximo campeón de La Liga mayor, época de oro del fútbol del valle, máximo campeón del Integración y de Lifune”, agrega Sobisch, a quien le corre sangre "roja" por las venas.

Pero quien conduce los destinos del Rojo hace 15 años no se quedó solo con el fútbol. “En cuanto al básquet somos el único que jugó en la Liga Nacional A y estamos entre los 50 clubes con más partidos en la máxima división. En Hockey hemos podido lograr muchos campeonatos en estas dos décadas y cerramos un gran 2019 ganando el integración de Hockey y Básquet y la Copa Neuquén de Lifune”.

Para él, el rol de Independiente va mucho más allá que una conquista. Por lo que también afirma: “Otro aspecto a destacar como logro es la inauguración de la sede en la calle Irigoyen, la de la Caldera y las canchas de fútbol y hockey. Además tenemos la única fosa de tiro olímpica de la Patagonia”, redondea la máxima autoridad de Independiente

Opinan dos ídolos

El club fundado el 27 de febrero de 1921, a meses de llegar a su centenario, tiene como uno de sus máximos ídolos a Orlando Lalo Porra.

Quien fuera parte de aquel recordado partido por Copa Argentina 2014/2015 ante Racing en cancha de Lanús, coincide con Sobisch sobre la grandeza del Rojo capitalino

“Independiente es muy grande. Me acuerdo cuando llegué (2005) de la mano de Gustavo Coronel y Gastón al Rojo, fue un gran cambio en mi vida. Crecí mucho en lo personal y se lo voy a estar agradecido toda mi vida al igual que a los hinchas o familia, como le digo yo, por tanto cariño brindado”.

Lalo tiene en claro cuál es el partido más importante que vivió en el Rojo. “El encuentro que más recuerdo es contra Justiniano Posse (2012) que se logró el ascenso y quedamos en la historia del club y de Neuquén en ser el primer equipo en lograr un ascenso en la cancha. Fue un torneo difícil. Tuvimos que viajar mucho y varios compañeros y amigos hicieron grandes esfuerzos para estar por su trabajo y eso se valora el doble. Mucha gente nos acompañó ese torneo viajando con el plantel y siempre los dirigentes a disposición”.

El martes 12 de mayo LMN recordó la última epopeya en el ámbito del básquet del Rojo neuquino: el ascenso a la A allá por 2007. De aquel equipo, uno de sus “héroes” fue el juvenil Juan Levrino, actualmente en el club. “Antes de arrancar el partido por el ascenso la gente ya estaba parada buscando hacerle lugar a los que todavía estaban afuera esperando por entrar. Al final del partido sentí la gloria”, destacó Levrino que se formó en el Rojo desde pequeño y mamó la pasión.

“Coincido con el presidente porque Independiente es reconocido a nivel nacional. Afuera decís Neuquén y te dicen Independiente”, redondeó. ¡El debate se puso al Rojo vivo!

LEÉ MÁS

Insólita charla Messi-Agüero cautivó a miles en el mundo

El drama del básquet: Español, Petrolero y Pérfora piden urgente ayuda

Caso Villa: eximen de prisión al jugador de Boca

Tenista confesó tener sexo todas las semanas con fanáticas