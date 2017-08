"Decían que no nos conocía nadie y terminamos ganando"

Se habló de que usted no era un conocido y de que Cambiemos le dio la victoria. ¿Cómo ve ese análisis con los resultados en la mano?

Los resultados hablan por sí solos. Se dijeron muchas cosas, incluso de los propios candidatos. Dijeron que no medíamos, que éramos desconocidos, que íbamos a salir cuartos, quintos y sextos, en algunos casos, y que había una fuerza política que estaba a 40 puntos arriba. Lo que pasó es que ganamos y si bien cada uno tiene derecho a hacer análisis, la lógica y el sentido común es que Cambiemos ganó en Neuquén y punto. Después hay análisis más particularidades.

En la Confluencia, Cambiemos y Unidad Ciudadana se llevaron los votos. ¿En qué punto ayudó la polarización al macrismo?

Se hablaba también de una polarización a nivel local, cosa que no se dio, porque los resultados fueron de una dispersión de votos. Pero también se habló de un arrastre nacional y que eso nos favoreció, lo de la nacionalización. Desde el primer momento estuvo nacionalizada. Fue una elección a diputados y es lógico. Nosotros planteamos la nacionalización desde el primer momento, con sus aciertos y fracasos. Y si alguien me preguntaba, respondía sobre los problemas del gobierno nacional. En todo momento hablé de lo difícil que es bajar la inflación y crear empleo. Pero insisto en que no sólo capitalizamos los aciertos, sino que nos hicimos cargo de los problemas.

—¿Cómo sale la elección en octubre? ¿Cambiemos tiene un voto duro o más flexible en la provincia?

Es un voto consolidado, de gente que quiere otra cosa y vivir mejor a partir de una construcción política muy distinta. Muchas de las cosas que se dijeron no son ciertas, porque se utiliza la mentira como un procedimiento de miedo. El gobierno nacional no tiene ningún proyecto de reforma jubilatoria, pero algunos piensan que diciéndolo de esa manera van a ganar algún voto. La gente sabe qué es relato y qué es realidad.

¿No cree que Macri también tuvo retrocesos, digamos, errores que se interpretaron como mentiras?

Siempre hablamos de los problemas que falta resolver. Yo no confronté con nadie ni voy a enredarme en discusiones estériles, sino que me voy a involucrar en los problemas de los neuquinos y enfocarme en eso. Cualquier otro esfuerzo es pérdida de tiempo. La gente está esperando resolver esos problemas de todos los días.

¿Por qué el MPN no pudo imponerse en la elección?

En Neuquén hubo un proceso de desgaste que no llevó a los problemas que tenemos, con un sistema de salud complicado y una infraestructura obsoleta, siendo que es la provincia que tiene uno de los presupuestos más ricos del país. Hay frustraciones, como la de Chihuido, o la reconversión económica o los anuncios de Vaca Muerta que no se han desarrollado.

—¿Los votos de Alejandro Vidal van a ir a usted?

Creo que ese electorado no me va a apoyar a mí sino a Cambiemos. Se expresó querer cambiar también. A partir del trabajo de cara a octubre nos van a apoyar, porque es uno de los valores de Cambiemos: no poner los nombres propios sobre las ideas. La gente votó querer cambiar, no a Alejandro y a David.

—Hablando de nombres propios, ¿qué peso tuvo Pechi Quiroga en esta elección?

Muy importante, como también el de Macri. Ninguno duda de su envergadura política y como gobernante, que el pueblo lo ha elegido cuatro veces. Y va a seguir siendo protagonista en octubre.

Pechi ve mejores cifras en octubre

El intendente Horacio “Pechi” Quiroga se mostró conforme y optimista con los resultados de las elecciones del domingo en la provincia. Auguró mejores números para Cambiemos el 22 de octubre, en los comicios generales para diputados y concejales. “Cambiemos tiene la oportunidad de recibir el aporte de mucha gente”, expresó.