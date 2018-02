Declaraciones de Pereyra complican su situación judicial

El fiscal está en pleno análisis de la documentación que secuestró en una serie de allanamientos vinculados con la investigación de una presunta estafa al sindicato a partir de una maniobra de triangulación de plata entre la entidad, una consultora y la cúpula del gremio. Si bien ninguno de los sindicalistas fue citado a declarar todavía, la instrucción prestó atención a declaraciones mediáticas de estos que darían lugar a sospechas. Suficiente para mantener las imputaciones que pesan sobre Pereyra, su adjunto, Ricardo Astrada, y otros directivos del gremio petrolero.

35 millones de pesos fueron destinados a una consultora. Los pagó el Sindicato del Petróleo y el Gas de Neuquén por servicios de lobby. A su vez, la consultora les pagó asesorías a la dirigencia gremial y a profesionales vinculados a esta.

Pereyra repitió ayer que no teme a la acción de la Justicia y que su situación se debe a una “difamación mediática”. Y agregó: “No me detengo en estas cosas. Me quedo mucho más tranquilo con el allanamiento, que abran todo lo que quieran, las cajas fuertes, todo. Confío en la Justicia, estamos tranquilos”. El petrolero se refirió a la causa judicial que tiene abierta Vignaroli durante la firma de un preacuerdo con una empresa italiana para el financiamiento del sanatorio petrolero de Añelo.