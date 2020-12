Declaró la periodista de C5N que fue agredida al aire por el fiscal Terán

Por su parte, Trujillo recordó los dichos descalificantes que posteriormente utilizó Terán contra ella, como "querida", "torita", y cómo a lo largo la conversación fue subiendo de tono, con el funcionario llegando a acusarla de estar "gritando" y "haciéndose la víctima". "Llegó un punto en el que me pareció que ya no había mucho para debatir", admitió la periodista.

Asimismo, confió que posterior a lo sucedido, recibió el llamado del fiscal general de la provincia, José Gerez, quien "se hizo cargo de la situación" y le pidió disculpas por lo ocurrido.

Su colega y co conductor, Julián Guarino, recordó haber quedado "atónito" por la manera en que Terán se dirigió a su compañera. "La presionó de una manera inédita, que yo no había visto nunca, estaba atónito ante esa situación. Se quebraron todos los códigos, a mí me dejó muy sorprendido y angustiado", expresó y opinó que llegó a la conclusión, a partir de sus palabras y su accionar que "la perspectiva de género en Terán era inexistente".

En este sentido, aunque admitió haber sentido la necesidad de interceder en defensa de su compañera, sostuvo que no le pareció adecuado ni de respeto hacia su compañera y por eso al ver que ella estaba en condiciones de continuar la entrevista, sólo la acompañó.

Por su parte, durante el contrainterrogatorio, el fiscal denunciado insistió en demostrar su defensa, consultando a los testigos si fueron influenciados por alguien que ya lo conocía personalmente o si sólo se quedaron con una parte de sus declaraciones, a lo cual ambos negaron haber sido condicionados por otra persona y afirmaron haber comprobado que él mantuvo la postura previamente manifestada.