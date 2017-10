"Dejamos Cutral Co porque nos decían 'guerrilleros'"

Pablo Montanaro

montanarop@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “Éramos los guerrilleros, no nos daban trabajo. Con una mano adelante y otra atrás y con 8 hijos dejamos Cutral Co y nos fuimos a Cipolletti. No volvimos más”, explicó Elba Esperón sobre la difícil situación que atravesó junto a su marido, Alipio Quijada, quien había sido secuestrado de su casa en 1977 por el Ejército.