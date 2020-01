Dejar hacer en la luna de miel

Pero también las aguas estuvieron calmas porque, tal como sucede en estas ocasiones, la oposición marcó un prudente dejar hacer a un intendente que todavía tiene que mostrar cuál será su sello de administración.

Gaido pasó su primer mes de gestión, pero los grandes temas todavía esperan soluciones.

Gaido salió airoso de sus gestiones ante la Nación; primero, para concretar la ampliación del Tren del Valle, y luego, para empezar a destrabar los 1500 millones de pesos que el quiroguismo dejó librados a los convulsos vientos que siempre sacuden a los títulos públicos de Nación, pero que fueron especialmente adversos con Macri.

Más allá de las puestas en escena de responsabilidades inmanentes a los intendentes (limpieza, tapado de baches en las calles, espacios verdes, etc), Gaido deberá acometer los grandes temas sobre los cuales hizo apuestas fuertes en campaña como viviendas, boletos estudiantiles gratuitos y obras públicas necesarias pero que no sean miniaturas de las que ejecutó Quiroga. Corre con el apoyo del gobierno provincial (y del MPN) para la concesión del agua, las cloacas y la electricidad, unos aspectos que no son menores. Pero deberá esforzarse si no quiere llevar al partido a otros 20 años de ostracismo como sucedió en la etapa posChito Jalil y que el MPN prefiere olvidar.