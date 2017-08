Dejarán sus bancas los que conducen el Deliberante

En el oficialismo, la figura más importante que cederá su banca es David Schlereth, presidente del Concejo, quien, de no suceder nada extraño en cuanto a resultado electoral, se mudará al Congreso Nacional para ocupar un lugar como diputado nacional. Pero también dejarán su lugar el vicepresidente primero, Santiago Montórfano, quien no figura en la lista de candidatos de Cambiemos, y el vice segundo, Juan Zingoni, que no integrará la nómina que el MPN llevará a las elecciones con Alejandro Nicola como cabeza.

Siguiendo con el partido provincial, también dejarán sus bancas y no podrán renovar Andrea Ferracioli (actual presidenta del bloque) y Pablo Bascuñán.

Volviendo al oficialismo, la que sí tendrá chance de continuar como concejal es Karina Montecinos (CC-ARI), que ocupará el segundo lugar de la nómina de candidatos en la lista de Cambiemos, por lo que tiene un lugar casi asegurado en la próxima conformación del Deliberante

De acuerdo con lo que arrojen las próximas elecciones en la ciudad, hay bloques que podrían quedar fuera del Deliberante o perder bancas si el resultado por partido acompaña el desempeño de los últimos comicios nacionales. Si bien son dos instancias distintas y con diferentes sistemas (boleta de papel y boleta única electrónica), si lo obtenido en cantidad de votos en las PASO se repite para la categoría de concejales, Cambiemos podría quedarse con cuatro bancas de las nueve en juego; el MPN con dos, Unidad Ciudadana para la Victoria con otras dos y el Frente Neuquino con una (Fernando Schpoliansky). De esta manera, el partido provincial perderá una banca de las tres que renueva y Libres del Sur, que hoy tiene dos concejalas, resignaría a una (Mercedes Lamarca termina su mandato y continúa Cecilia Maletti). A su vez, Sebastián Gamarra, actual edil de Propuesta Ciudadana y candidato por el Frente Renovador, se quedaría fuera del Deliberante.

12 listas se presentarán en las elecciones a concejales en Neuquén el 22 de octubre.

Las posibles caras nuevas

Los nuevos ediles que podrían ingresar al próximo Deliberante, si se repitiera en Neuquén capital el resultado que se dio en las PASO, serían, por el lado de Cambiemos, Guillermo Monzani y Mario Lara. En representación del MPN, Alejandro Nicola y Vanina Merlo, mientras que por Unidad Ciudadana lo harían Marcelo Zúñiga y Nora Díaz.