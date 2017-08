El primero de los afectados es Mariano Mansilla, de UNE, que decidió no participar de la lista de la alianza Frente Neuquino para apuntalar la campaña de Ramón Rioseco como diputado nacional. Así lo explicó esta mañana Fernando Schpoliansky, quien quedó como primer candidato a concejal por esa fuerza.

Mansilla Mariano Mansilla.

Tras el análisis de los resultados de los comicios provinciales, el primer candidato a diputado nacional le reclamó más apoyo a sus aliados para llegar al tercer lugar, lo que le permitiría a priori ocupar una banca en el Congreso.

"Los resultados de las PASO decidieron que Mariano refuerce la campaña de Rioseco para octubre, con la intención de focalizarse sin distracciones", indicó.

Acompañarán a Schpoliansky en la lista del Frente Neuquino los candidatos Teresa Rioseco y Miguel Demis, segunda y tercero respectivamente.

El otro que dio un "portazo" y se bajó de las elecciones a concejales en la capital neuquina fue Gastón Contardi.

El ex presidente del Concejo Deliberante y ex aliado del quiroguismo estaba a punto de presentar su propia lista, pero por culpa de "la grieta" decidió no participar de los comicios.

"Las cifras del domingo pasado dejaron en claro la nacionalización y las elecciones de octubre ya se perfilan a ser de similar resultado", señaló Contardi en un comunicado.

Gastón Contardi, con partido nuevo, hizo una mala elección en la ciudad. Gastón Contardi.

Contardi presentó la semana pasada a su equipo de trabajo, pero también recibió el "coletazo" de la polarizada elección entre Cambiemos y el kirchnerismo en todo el país.

"Sepan que vamos a seguir trabajando siempre en la vida política y que esta decisión no significa otra cosa más que tomar envión con mayor fuerza para estar presentes en un futuro", concluyó.