Dejaron de fumar y ahora tienen un proyecto ecológico

“Estaba en el club, esperando que mi hija saliera de la colonia. Tiré un pucho en -un cesto de basura, rebotó y cayó al suelo. Me quedé pensando y ahí me di cuenta que, de forma involuntaria, le estábamos haciendo mucho daño al planeta”, comentó.

Desde entonces, pasa su tiempo libre investigando sobre la contaminación que producen los restos del tabaco en el suelo y el agua.

“No hay proyectos como este. Me lo imagino en todo el país, pero soy consciente de que va a ir creciendo a medida de que se interesen las autoridades municipales y provinciales”, dijo Aníbal Rossi, encargado de edificio y uno de los autores del proyecto

En consecuencia, le propuso a su amigo y socio, Sánchez, que lo ayude a armar un proyecto para generar un “cambio cultural” y lograr que los fumadores no tiren más las colillas en las calles y plazas. “El primer cesto ignífugo que hicimos era de veinte por veinte centímetros, hoy estamos armando uno del doble de tamaño. Ya tenemos 2550 colillas guardadas, lo que indica que esto se puede hacer”, sostuvo Rossi.

El hombre aseguró que los residuos del cigarrillo pueden ser reciclados. Precisó que se pueden lavar las colillas para usar el agua residual como pesticida casero; que con el acetato del que están compuestas se pueden hacer plásticos, que el papel de las cajas es reciclable y que los vestigios del tabaco sirven para hacer abono.

En este sentido, intentaron llevar su proyecto a la administración pública, con el objetivo de que el sueño se convierta en realidad. Así, llegó a llamar la atención de la Presidencia de la Nación.

“Un día me metí en internet y busqué cómo contactar con la Presidencia. En la página oficial salía un link que decía “entrevistas con el Presidente”, así que probé. El 28 de abril, a las 20, me llamaron y me comentaron que iban a venir a Neuquén. Al otro día recibí en mi casa una comitiva de cinco personas que tomaron el proyecto”, contó con alegría.

Si bien Rossi apuesta a que su iniciativa comience a aplicarse en el ámbito municipal de la ciudad, lo cierto es que piensa a lo grande. El lunes tendrá una reunión con el intendente Horacio “Pechi” Quiroga, donde estará un paso más cerca de concretar su sueño.

Será una forma de valorar una iniciativa que tiene un doble propósito: innovar con proyectos y generar conciencia ambiental.

El sueño de la empresa y marca propia

Registro de marcas

Una de las recomendaciones que recibieron Rossi y Sánchez fue que registraran su producto. De esta manera, formalizaron la sociedad que tenían y fundaron Encargados&Compani, una empresa de servicios de mantenimiento en general. “Nosotros ya hacíamos trabajos particulares los fines de semana, así que le propuse que le pongamos un nombre, luego seguimos por el proyecto y el producto”, dijo Rossi.

Generar trabajo

Además, Rossi señaló que, de ser aprobados sus productos (cestos y derivados de las colillas), crearán más trabajo, con lo cual se mostró muy conforme. Por ahora sueñan con un emprendimiento que pegue, que de generarse un hábito, podría agrandarse a una pyme y dar trabajo genuino. No obstante, tiene que sortear cuestiones administrativas y tener el visto bueno de la Municipalidad para ponerse a trabajar.

