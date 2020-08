Dejó de cortarse el pelo porque le dolía la cabeza

Nguyen recuerda que tras pasar por el salón de belleza comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, que eran tan fuertes que sus padres la llevaron a ver a un médico, pero ni siquiera el tratamiento funcionó. Hasta que su cabello comenzó a crecer más y empezaron a desaparecer los dolores de cabeza. Y entonces ella decidió que fuera su propio remedio: desde ese día dejó de cortarse.

"Desde entonces, dejé de cortarme el cabello y, a medida que volvió a crecer, mi enfermedad mejoró gradualmente. Curiosamente, cuando me lavé el cabello, mi cabeza comenzó a doler nuevamente. Así que dejé de lavármelo por completo y no dejé que me tocara el agua ", dijo Dinh al sitio vietnamita Tinmoi.vn.

AA-Vietnam-pelo-largo.png

Con más de 6 metros de largo, el cabello se asemeja a una pitón, ya que tuvo que comenzar a enredarlo en rastas. Aunque el pelo en su cabeza ahora es gris, la mayor parte de la larga "serpiente" es marrón, un recuerdo palpable de sus días de juventud.

Su cabello continúa creciendo a un ritmo de unos 10 centímetros por año, pero es posible que nunca rompa el récord Guinness para el cabello más largo del mundo, que es de 7.3 metros.