Del barrio Cumelén a Temuco por Francisco

Norma contó que no iba a viajar a Chile pero su hija, Uberlina, insistió. “Ella es muy católica y quería estar, así que ahí decidí acompañarla yo, que soy la mamá, y también vino uno de sus hijos”, explicó.

Agregó que no tenían demasiados recursos para semejante viaje y “dimos tantas vueltas para llegar que no podemos creer que lo logramos, porque ella tiene 64 y yo soy mayor, pero finalmente pudimos”.

Las dos se fueron con tiempo a sacar el pasaje en colectivo para cruzar por Pino Hachado.

Viajaron el 11 de enero, porque se iban a alojar con unos familiares antes de ir hasta Temuco.

Norma contó como una aventura el plan de viaje que las llevó hasta un lugar una de las misas del Papa en Chile. “Nos quedamos en la casa de una parienta -relató- que vive para el lado de Guacolda”, en una zona rural, y el martes 16 a la noche “nos vinimos desde el campo hasta la ciudad, sin saber bien cómo íbamos a llegar al lugar de la misa”.

A falta de mayores referencias, optaron por pedir ayuda en la catedral de Temuco. “Nos atendieron unas señoras y nos mandaron hasta una parroquia, que se llama María del Sagrado Corazón, porque de ahí iban a salir colectivos a las dos de la mañana; así que fuimos y esperamos”, rememoró la neuquina una posta del viaje que le quedará guardado en la retina para siempre.

Como no conocían en detalle el operativo para la misa, se llevaron pocas cosas para pasar la noche en el aeródromo Maquehue, apenas algo de abrigo.

El colectivo las dejó a 6 kilómetros del predio, en el sector de estacionamiento, y de ahí tuvieron que caminar bajo las estrellas, en una fila compacta con miles de fieles de uno y otro lado de la cordillera.

Las mujeres neuquinas hicieron más de lo que ellas mismas pensaban que podían para llegar en tiempo y forma a la misa del Papa en Temuco.

Para Norma, con sus 84 años, fue un sacrificio importante, pero no se queja.

Contó que, mientras caminaban, compraron un puñado de medallitas con la imagen de Francisco para los familiares que quedaron en Neuquén capital. “Fue muy lindo, no nos tenían fe y acá estamos, logramos conocer al Papa”, recalcó emocionada.

--> Una anécdota para pocos neuquinos

Aunque Temuco está muy cerca de la frontera con nuestro país, fueron pocos los argentinos que cruzaron para presenciar una misa del papa Francisco. Ayer, durante la ceremonia, se vieron apenas algunas decenas de banderas celestes y blancas, que sobresalían entre los miles de banderines con los colores chilenos.

Ya desde los días previos, desde los pasos fronterizos de Neuquén confirmaron que no hubo mayores demoras para cruzar a Chile y que la gran oleada de gente que se había previsto no fue tal. Incluso en Pino Hachado, señalado como el cruce que iba a estar más complicado, las cabinas de trámites de las aduanas de Argentina y Chile no tuvieron más trabajo que el habitual.

En la ciudad de Temuco, la visita del Papa se sintió en las calles por la gran cantidad de fieles que arribaron desde el sur de Chile y los cientos de vendedores ambulantes que llegaron a aprovechar el evento para ganar unos pesos extra. Por aquí y por allá se veían colectivos con contingentes de comunidades católicas y la mayoría tenía patente chilena.

Una vez en el aeródromo, se comprobó que los argentinos eran pocos. Cuando desde los parlantes los mencionaban para que saludaran, la respuesta era de algunos grupos desparramados entre la multitud. De los que cruzaron para ver a Francisco, había una buena cantidad de fieles que viajaron desde provincia de Buenos Aires y Capital Federal. También tuvo cierta presencia la delegación de neuquinos y de otras provincias patagónicas.