Del Masters 1000 de París a la Nitto ATP Finals de Londres

"Para ser honestos, estuve una o dos semanas muy decepcionado con lo ocurrido en este partido. Si hubiera ganado ese partido, habría tenido algunas posibilidades de haberme podido clasificar para las semifinales del torneo. Habría sido un gran impulso para mí y obviamente me hubiera dado un empujón en el aspecto anímico el haber ganado a Rafa en este torneo. Pero como he dicho durante todos estos meses, aprendí mucho de esa derrota y me ha servido muchísimo para mejorar como tenista, y bueno, pude ganar el Masters 1000 de París"., comentó Medvedev.

medvedev.jpg Mediil Medvedev, actual campeón del Masters 1000 de París.

¿Cómo llega a Londres después del Masters 1000 de París?

"Cuando pierdes un partido como el que tuve ante Rafa el año pasado, tienes que venirte arriba e intentar que no te afecte demasiado. Esto es tenis y puede ocurrir. No hay que mirar más en el pasado y mirar en el presente y en el futuro. El año pasado no conseguí ganar ningún partido y eso no ha hecho que me venga abajo ni mucho menos. París-Bercy por ejemplo siempre ha sido un torneo donde tampoco se me ha dado del todo bien, consiguiendo creo una victoria en los últimos tres o cuatro años. Esta edición he conseguido proclamarme campeón, y esto hace que vaya a Londres con muchísima confianza y con ganas de seguir con esta buena dinámica de resultados".

Un torneo diferente al de años anteriores:

"Me encanta jugar frente a todo el público con las gradas llenas. Ahora por la pandemia esto no ocurrirá, pero yo como tenista tengo que seguir haciendo mi trabajo. No creo que la ausencia de público en las gradas beneficie o perjudique a alguien. El año pasado Stefanos debutaba en Londres y llegó a proclamarse campeón del torneo. Las condiciones son las mismas todas y cualquiera puede salir de Londres con el título de maestro. Quizás pueda vencer Schwartzman o Rublev que también se estrenan en este torneo", manifestó el jugador de Tecnifibre.

Medvedev y Su triunfo en Masters 1000 de París:

"Tenía mucha presión antes del torneo, ya que el año no estaba siendo del todo bueno en cuanto a resultados se refiere. Esto es tenis y es muy complicado el proclamarse campeón de los torneos. No es posible hacerlo todas las semanas, pero hay que trabajar muy duro para intentar ganar el máximo posible. Yo he estado trabajando muy duro para poder vencer en un torneo de gran envergadura, y en París-Bercy pude hacerlo. La temporada no ha sido fácil para ninguno, así que este triunfo me va a dar mucha motivación para este tramo final de temporada y el inicio de la próxima", concluyó.