Del precio del crudo a las inversiones para el gas

Los principales analistas internacionales del sector vaticinan reuniones entre los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, una tríada que puso en jaque el rol de la OPEP, para ver qué ocurrirá con las cuotas de crudo que terminarán en el mercado. Estados Unidos, y su nuevo rol como productor mundial a partir del enorme salto que le permitieron los desarrollos no convencionales, tiene en buena medida el sartén por el mango. Es decir, parte de su política interna, por los avatares de la geopolítica, podría impactar en la economía neuquina.

Aunque por momentos no sea tan notoria, hay una línea directa entre la baja del crudo que promueve esa potencia mundial para mantener sus precios internos a raya, y las regalías que tendrá Neuquén en 2019. Están los tuits del presidente estadounidense festejando la baja del crudo y pidiendo por más, como un posible antecedente de lo que podría venir. Resta para saber cómo termina ese apasionante culebrón con implicancias en Añelo o Cutral Co. Ahora, ¿es nuevo? Claramente no.

Neuquén cumplió 100 años dentro de la industria petrolera el mes pasado. Buena parte de su historia se vinculó a estas determinaciones que se toman en otros lugares del mundo. Lo nuevo (ahora) es el desarrollo de Vaca Muerta y cómo los precios del crudo pueden subir una marcha o poner en stand by los proyectos en ciernes.

En principio, la foto de hoy es una en la que las principales áreas pueden asimilar el umbral de precios del crudo entre los 50/60 dólares, aunque es un contexto diferente al de los 85 dólares del primero de octubre pasado. Lo mismo, calculadora en mano, piensan en los despachos de la Gobernación, donde se frotaban las manos por el cruce de variables que impone el dólar alto y un barril como el que había a principios del mes pasado.

En este contexto con algunas tensiones, hay un dato con impacto en la cuenca neuquina y que suma para atenuar el impacto de las complicaciones del transporte del gas. Se trata del anuncio realizado por la cancillería argentina: Estados Unidos está dispuesto a financiar con unos 350 millones de dólares ese nuevo gasoducto troncal que tiene en carpeta Transportadora Gas del Norte, que permitiría envíos de gas desde Vaca Muerta a Rosario.

Toda una novedad para el problema creciente que impone la mayor cantidad de fluido y el cuello de botella de estar ajustados con los caños del transporte. Es parte del combo de respuestas en marcha para la producción del shale y el tight gas, sustancial para llegar en octubre a los 69,4 millones de metros cúbicos diarios, una cifra sin antecedentes en los últimos ocho años. Este ducto será una de las múltiples respuestas que espera la cuenca neuquina para momentos en que la demanda se precipita por cuestiones estacionales y hay que “pisar” los pozos hasta que haya mercado.

Esa es la imagen de hoy: Vaca Muerta se abre paso entre el precio del crudo, que tuvo un último mes con tensiones, y cómo se las ingenian las operadoras y el gobierno para eludir la falta de infraestructura.