Luego, relató cómo se dio cuenta de que se le había adelantado el parto dos semanas: “Yo estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salí me chorreaba un poquito de agua. Dije ‘¿qué es esto?’, pensé que era de la pileta. Y había roto bolsa, pero no podía ser porque me faltaban dos semanas”

Me confundí: “Tengo conexión madre-hija... madrehijo... Es una frase armada y se me confundió

Contenta y conmovida por su hijo, Vicky expresó: “Hace dos días conocí a mi gran amor y está acá en mis brazos. Del útero a la vida”. Inmediatamente quisó ponerse más seria y emotiva pero la pifió. “La conexión que tengo madre-hija... ¿Es madre-hija? No, madre e hijo. Es que es una frase armada y se me confundió”, justificó con humor.

Emotiva y sin filtro: “Me emboba. Llora a cada ratito porque tiene gasecitos o porque hizo popó”.

“Puede estar llorando, pero se pone acá en mi pecho, siente el olor a la mamá y es un amor que me emboba. Hoy vivo su vida”, afirmó y añadió: “Llora a cada ratito. Si no es porque tiene gasecitos, porque se hizo popó o quiere hacer un provechito”.

Tras los pasos de Mirko

Meses antes de dar a luz, Vicky abrió una cuenta de Instagram con el nombre de su hijo para sumarlo así al grupo de bebés de famosos que marcan tendencia en las redes, como Matilda, la hija de Luciana Salazar, y Mirko, el hijo de Marley, que acaba de ganar el Martín Fierro de Oro Digital. La cuenta aún no tiene fotos del pequeño, sino una imagen de una ecografía y otras de su mamá embarazada.