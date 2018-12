Delitos sexuales: aluvión de denuncias en Neuquén

“Incluso ayer (por el lunes) me comunicaron que vendrá una persona con un caso de 2007. Son hechos en donde se puede llegar a una condena, investigando. No es fácil pero, independientemente de la cuestión del tiempo, partimos del mismo problema: la ausencia de testigos”, señaló Azar.

El fiscal precisó que existen antecedentes de varios casos con condena firme y cumplimiento de prisión sobre hechos ocurridos en el pasado, lo que abre la puerta a que se puedan probar otros. “El paso del tiempo es algo a vencer, y para eso se trabaja dando preponderancia al testimonio de la víctima, sabiendo que hay pruebas que no vamos a tener, como un examen médico”, apuntó.

“La piedra fundamental en todos los casos de abuso es el testimonio de la víctima, que tiene que estar corroborado con alguna prueba, como por ejemplo la inspección ocular del lugar del hecho y testimonios de las personas a las que les reveló el abuso, y eso ayuda a la coherencia del relato”, confió Azar, para quien es clave apuntalar el testimonio de la víctima. “Una particularidad del delito de abuso es que en el 95 por ciento o más de los casos no hay testigos. Al que roba o mata, en la mayoría de las veces alguien vio el hecho. Pero el que comete el delito de abuso o violación no, ya que prepara el terreno para que no lo vea nadie, los protagonistas son víctima y victimario. Por eso se trabaja dándole mucha importancia al testimonio de la víctima, lo mismo que para los casos de violencia de género”, resaltó Azar.

Señaló que existe un principio de amplitud probatoria, donde el testimonio de la víctima puede fundar por sí solo una condena. “Obviamente esto tiene que estar apuntalado por corroboraciones externas, en el tiempo no puede ser un examen médico, pero sí una inspección ocular, una pericia psiquiátrica que haya dejado el abuso. De esa manera se robustece el testimonio de la víctima”, explicó.

Dos equipos de fiscales trabajan en la provincia las denuncias por delitos sexuales. Allí llegan casos de hechos que ocurrieron hace varios años.

Casos de abusos a menores

El Poder Ejecutivo nacional promulgó hace tres años la Ley 27.206 que modificó el Código Penal respecto a la prescripción de delitos sexuales a menores y la inhabilitación especial perpetua cuando el autor se hubiese valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para cometer el hecho. Ya en 2011 se había sancionado la Ley Piazza, que estableció que para estos delitos la prescripción comenzaba a correr a partir de la mayoría de edad de la víctima. “Un abuso sexual simple prescribe a los cuatro años, si es con acceso carnal a los 10 o 12, depende del delito y los agravantes. Pero en el caso de los menores ese tiempo se toma a partir de los 18 años”, indicó el fiscal Azar.

