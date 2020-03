Sin costo

¿Cómo será la modalidad del servicio? Si el espectador está en una ciudad grande con servicios como Rappi, Glovo, UberEats, etc., se le enviará un código para un delivery sin costo. De no ser así o en el caso de no querer ese servicio, se podrá optar por un libro de Casciari dedicado (envío a acordar).

El espectáculo “Streaming & delivery” se emitirá por el canal de YouTube del artista el sábado 21 de este mes a las 22 de Argentina. “Obviamente no va a ser una pelotudez desde mi casa. Un show en serio, con cuentos a pedido de los que estén online”, aclaró Hernán.

Para cerrar, Casciari adelantó que esa modalidad va continuar en el futuro cercano. “Posiblemente el del sábado sea el primero pero no el último. La emisión es únicamente en vivo porque lo divertido es la interacción con el público de todo el mundo. Pero haremos más”, sostuvo

Pantalla grande

La historia detrás del libro de cuentos “El mejor infarto de mi vida”, publicado en 2015 por el escritor argentino, que padeció un ataque al corazón durante su estadía en un departamento de alquiler temporario en Montevideo, llegará a los cines en 2021.

Casciari sufrió un infarto mientras se alojaba en un Airbnb en Uruguay, y fueron Javier Artigas y Alejandra Oddone, dueños del piso que alquilaba, quienes lo llevaron al hospital, le donaron sangre y le salvaron la vida. Luego de ese episodio escribió una reseña de sus anfitriones en el sitio que impactó tanto a Joe Gebbia, fundador de Airbnb, que viajó a Montevideo para hospedarse en el mismo lugar que Casciari y se asoció a la plataforma creada por sus anfitriones que ayuda a viajar por el mundo a los pacientes que necesitan hemodiálisis.