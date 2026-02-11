El nuevo programa de Iván de Pineda que desafiará a estudiantes de todo el país
El conductor se pondrá al frente de un nuevo proyecto que premiará con 30 millones de pesos al ganador. Cómo anotarse y participar.
Iván de Pineda es uno de los conductores de la Argentina con más conocimiento en cultura general. Ahora, el modelo está listo para desembarcar en un nuevo proyecto que desafiará a estudiantes de todo el país por un premio mayor de 30 millones de pesos.
El conductor se pondrá al frente de “Desafío Atenea”, una competencia nacional de estudiantes universitarios que combinará cultura general, adrenalina y espectáculo. La competencia se grabará en abril en un teatro de la ciudad de Buenos Aires y será emitido por OLGA.
De acuerdo a la información que brindó De Pineda sobre el programa, reunirá a 150 estudiantes de todo el país, organizados en 50 equipos de tres integrantes cada uno. “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego”, dijo el conductor sobre su nuevo proyecto.
Cómo participar
Con el objetivo de revalorizar la cultura y con un premio mayor de 30 millones de pesos para el grupo ganador, la convocatoria ya está abierta. Los interesados en ser parte de la competencia podrán inscribirse a través del sitio oficial del certamen y sus redes sociales.
