Denuncia: compraron materiales, se incendió la maderera y no les devolvieron la plata

“Compramos el techo completo, desde chapas, maderas, machimbre, aislantes hasta clavos para levantar el techo de la habitación de mi hijo el 14 de octubre en Maderera Patagonia y a los dos días se incendió. Fui al otro día siguiente al local, me atendió el hijo de los dueños, y me dijo que en febrero de 2018 iban a reabrir el comercio y nunca lo hicieron”, señaló a LM Neuquén Suyai Novoa.

Según relató, pagaron 10 mil pesos por los materiales para una habitación de 4 x5 metros cuya entrega había quedado pendiente porque estimaban que recién en diciembre de 2017 iban a terminar la ampliación.

“Fuimos en febrero, en marzo y en abril había un cartel que decía que se alquilaba. Fui hace dos meses a Defensa del Consumidor y me dijeron que había ido mucha gente damnificada como yo pero que no pueden hacer nada porque los dueños se dieron de baja de la AFIP”, explicó la joven.

Explicó que no puede pagar de nuevo los materiales y que cuando llueve se les inunda la casa porque tiene una chapa para cubrir el vacío de la escalera hacia la habitación.

“No tenían donde mandar una carta documento tanto por mí como por los demás. A mí me afectó 10 mil pesos nada más, pero yo lo necesito porque vivo incómoda. Un nene de 4 años que tiene que dormir con nosotros”, señaló.

La mujer agregó: “Queremos que nos devuelvan la plata, que nos den una respuesta. No sabemos a quién recurrir. Si pago un abogado me sale más caro que el techo. Puede parecer poco dinero, pero no tengo para pagarlo de nuevo”.

