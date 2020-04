“Desde el momento que mi marido llegó de viaje, empezó con los síntomas. Fue ahí que lo llevé al hospital. Estaba con mucha fiebre y dolor de garganta. Le pusieron un inyectable y le dijeron que era un resfrío que le había dado con el cambio de clima, por venir del sur”, explicó la mujer a La Voz del Neuquén, sobre la primera visita a la guardia del hospital.

“Ese día, cuando llamé a la ambulancia, vinieron con barbijos y guantes. Entró un enfermero, le puso un barbijo en la boca y se lo llevaron al hospital en ambulancia. Yo también fui pero con mi suegro, pensando en que lo iban a dejar internado por los síntomas que él tenía”, comentó la mujer y aseguró que tras el inyectable lo enviaron caminando a su casa, ya que no pudieron reencontrarse con él en el centro de salud. “No lo cargaron en la ambulancia”.

El hombre siguió con los síntomas hasta el domingo 29, momento en el que volvieron a llevarlo al nosocomio. “Él les dijo que le dolía mucho la espalda y el médico que lo atiende le pone un Diclofenac y le dice que es un dolor muscular. Para colmo el doctor lo reconoce y le dice ‘vos viniste el miércoles y no te dan los días para tener los síntomas del bicho este’, y lo mandaron a la casa”.

Si bien el nuevo medicamento mejoró sus síntomas ese día, el lunes volvió a tener fiebre, dolor de espalda, y además, tos seca. “Mi suegro lo llevó a los consultorios de la clínica Neuquén para que lo vea un doctor. Lo atiende y le da Amoxicilina, Dipirona, Ibuprofeno, Refrianex y un jarabe para la flema. Él me dijo: ‘el doctor tenía más ganas de internarme que otra cosa’”, expresó.

Para el miércoles 1 de abril, el hombre jamás mejoró y mujer terminó llamando nuevamente al hospital, en donde hizo hincapié en que su esposo había regresado de una zona de riesgo, Buenos Aires. “Le dije a la chica que me atendió que mi esposo venía de Río Gallegos, que había estado viajando con gente en el avión de Aerolíneas Argentinas, que había estado en Buenos Aires, que había dormido en el aeropuerto y que en Buenos Aires no les habían hecho control de tomarle la temperatura porque no había ningún protocolo. Después de esperar más de media hora a que me llamen, me dijeron que no se iban a poder acercar porque él ya había ido y no tenía los síntomas y, que además, a él sólo le dolía la espalda”.

Tras algunos minutos, la mujer volvió a insistir y sin rodeos le dijo al personal del hospital. “’Qué van a hacer, lo vienen a buscar o lo llevo por mi cuenta. Porque no lo quiero tener así a mi marido’, les dije y me respondieron que una ambulancia iba a ir a buscarlo”.

Horas más tarde una doctora del nosocomio le informó que su esposo quedaría internado y aislado, pero la situación empeoró horas después. “Me contacté con mi esposo por teléfono a las 16:30 pero a las 8 de la noche que me llama mi suegro y me dicen que lo habían pasado a terapia, lo habían tenido que sedar porque se le había complicado un poco su dificultad para respirar”, resumió.

Como si fuera poco, la mujer denunció que hasta el momento el personal del centro de salud no los está controlando. “Pedí que si me podían venir hacer el test a mí y a mis hijos y me dijeron que no, que si llegáramos a presentar síntomas, por ejemplo fiebre más de 38 ahí sí lo realizarían", detalló y agregó que horas atrás, en la jornada de hoy (jueves 2), su hermano, que vive a pocos metros de su casa, comenzó con síntomas: “Mi hermano empezó con dolor de garganta. Entonces llamé al hospital y me dijeron que si no tiene fiebre no van a venir. Como justo me había llamado el médico de terapia para pasarme el parte de mi marido, le conté mi situación y consiguió que nos vinieran a ver, pero sólo le tomaron la temperatura a mi hermano, a los nenes y a mí no", describió.

Por último aseguró que los médicos tampoco le indicaron las medidas para prevenir el contagio. "Ellos en ningún momento nos dijeron que nos aislemos. Yo tomé mis medidas desde el momento que mi marido llegó a Cutral Co. Tomé los recaudos necesarios que veíamos por la televisión, que escuchamos por la radio, lavar todo con lavandina, desinfectar todo el tiempo, tener la casa ventilada".

Amenazas

La mujer explicó que a través de las redes sociales fueron amenazados con prenderles fuego su casa, por lo que tuvieron que llamar a la Policía. “Tuve asistencia de la policía, que se portó muy bien. Vino un tipo anoche con intenciones no se si de robar, o de lastimar, porque en las redes sociales ponían que nos iban a venir a prender fuego, cosas muy feas", contó.

