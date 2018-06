"Mi papá (Osvaldo Parra Valenzuela) dejó a una señora, que tenía un hijo discapacitado, porque mi mamá se enfermó y me los traje al Parque Industrial para poder cuidarla. Según el policía Héctor Arriagada, dijo que esta señora le vendió la casa. Es imposible que le haya vendido la casa y él, como policía, tiene que estar informado que para comprar una casa tiene que tener el título de propiedad", relató Flor en diálogo con LU5.

Dijo que el título de la propiedad está a nombre de su padre Osvaldo Parra Valenzuela y que la había pagado en su totalidad.

"Según los vecinos, éste policía se metió en un momento en que estaba vacía. Lo que más me duele que le haya quitado la casa a dos abuelos", se lamentó Flor.

Aseguró que no la ha puesto a su nombre. "Nos enteramos porque se cansó de llamar a mi madre para que firme los papeles. No sabemos si es verdad, si le pagó a la señora porque nunca mostró los papeles", agregó la mujer.

E indicó: "Mi madre todo este tiempo ha sufrido porque este policía la amenazó hasta con una pistola. Le dijo que había comprado la casa y que no se la iba a devolver. Están viviendo mal teniendo una casa propia. Esa casa estaba amueblada y él les tiró todos los muebles".

Explicó que el predio, ubicado en Nogoyá y Mascardi, tenía dos casas, la primera de sus padres y la que estaba en la parte posterior que levantó cuando se había casado. De acuerdo al relato de la mujer, realizaron denuncias ante fiscalía y la causa no ha prosperado.

"La última vez que fui a hablar con él me dijo que nunca me la iba a entregar. Me dijo: 'Nunca vas a conseguir nada' y de hecho no lo hemos conseguido pese las denuncias, las idas a la jefatura y la cantidad de abogados", añadió.

E indicó: "Mi mamá tiene 85 y mi papá tiene 83, criaron diez hijos en esa casa. Me duele por ellos, durante 15 años hemos estado haciendo denuncias".

