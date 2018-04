El inconveniente no es solamente por el pedido de sus clientes sino que a partir de ayer entra en vigencia la resolución 3997 de la AFIP de 2017 que dispone la obligatoriedad de sistema de posnet de pagos electrónicos a todos los monotributistas.

"Solicité el posnet el 30 de diciembre de 2017, a través de la página web, y hasta la fecha no he tenido novedades. Me mandaron un acuse de recibo automático, por el mismo sistema, con el número de solicitud y que se iban a comunicar conmigo a la brevedad pero no pasó nada a la fecha", relató el comerciante Rubén Marcovesky.

Dijo que a pesar de que es perentorio tener el equipo no sabe la razón por la cual aún no se lo brindaron. Dijo que piden una serie de requisitos como obligar a todos los comercios a abrir una cuenta corriente pero luego no entregan a término el equipo.

"La gente te obliga a tenerlo. Puse en mi vidriera una copia en el que consta el pedido del equipo el año pasado como para que los clientes entiendan que no es un problema mío sino de la empresa que provee el equipo de posnet", explicó el comerciante.

A partir de la entrada en vigencia de la resolución, la Afip también empezará a cobrar multas por no ofrecer el cobro de pago de compras con tarjetas de débito.

"La responsabilidad es de ellos de entregar el equipo. No me eximo de la responsabilidad de brindar el servicio porque a mí me interesa también vender con débito para no tener efectivo. En Junín de los Andes ya hay muchos asaltos, tal es así que tuve que poner alarma dado que me robaron dos veces en seis meses", dijo el dueño del almacén naturista.

Rechazo de Acipan

El vicepresidente de Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), Edgardo Phielipp, ratificó el rechazo del sector a la obligatoriedad del uso del posnet que entró ayer en vigencia por resolución de la Afip.

"Nuestra posición, desde hace más de un año, es que no estamos de acuerdo. Parece que uno estuviera apoyando la evasión y es todo lo contrario", señaló en diálogo con LU5 el referente de Acipan.

Entiende que la implementación de esta medida "no va a disminuir la evasión y eso está probado en lo que queda de funcionamiento" y además que "es un mecanismo que lo que hace es aportar a rentas, al sistema financiero y las empresas de tarjetas".

Dijo que los post tienen un costo de venta y un costo posterior de uso que no es nada barato. Señaló que hace tiempo que se viene pidiendo que se lo modifique. "Es un alquiler de por vida con aparatos viejos, en algunos casos es de 400 pesos", ejemplificó.

Reiteró que ellos siempre han estado a favor de la lucha contra la evasión pero entienden que "lo que tienen el poder cancelatorio legal es la moneda".

"No lo vemos viable porque no va a tener demasiados efectos y además el gran nivel de evasión está en las grandes operaciones, en el lavado de dinero, en la corrupción, no en el almacén de la esquina", cerró Phiellip.