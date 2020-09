Denuncia de racismo en Star Wars

“Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo. Lo que le diría a Disney es que no saque a relucir un personaje negro, lo comercialice haciendo parecer que es mucho más importante en la franquicia de lo que en realidad es y luego lo deje a un lado. No es bueno. Lo digo de manera directa”, comentó Boyega en una entrevista con GQ.

“Sabían qué hacer con otras personas, pero cuando se trataba de Kelly Marie -también dejaron de lado su personaje-, cuando se trataba de John Boyega, lo arruinaron todo”, agregó indignado. En ese mismo tono el actor se preguntó: “¿Qué quieres que diga? Lo que quieren que diga es: ‘Disfruté siendo parte de esto. Fue una gran experiencia’ No, no no. Aceptaré ese trato cuando sea una gran experiencia”. El artista también añadió que algunos de los miembros blancos del reparto no se enfrentaron a las mismas dificultades. “Le dieron todos los matices a Adam Driver, todos los matices a Daisy Ridley. Seamos honestos. Todo el mundo lo sabe”, concluyó.