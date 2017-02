Denuncian a Giannattasio por usurpar la intendencia

Neuquén.- Los concejales de Plaza Huincul denunciaron ayer ante la Justicia al intendente suspendido de esa localidad, Juan Carlos Giannattasio, por usurpación de un cargo público. No deja la intendencia, a pesar de que se sometió a un jury, acusado por supuesta malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según explicó Gustavo Iril, concejal por el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), ahora resta esperar cómo seguirá el proceso judicial.

El ex jefe comunal se presentó el 24 de enero en el Municipio, acompañado de un abogado, y le exigió al intendente interino, Fabián Dolso, que se retirara del cargo para tomar su lugar, alegando que se había vencido la fecha que tenía el Tribunal de Sentencia para expedirse sobre su posible destitución. Sin embargo, Iril indicó que la Carta Orgánica establece que el juryplazo vence recién el 21 de febrero.

Los ediles decidieron hacer la denuncia en una sesión donde participaron los tres concejales de FPN y Carlos Matzkin, de Libres del Sur, sin presencia del MPN.

Ayer, los concejales también viajaron a Neuquén para presentar ante la Legislatura provincial y el Tribunal Superior de Justicia la documentación que respalda lo trabajado por el Tribunal de Sentencia respecto al juicio político contra Giannattasio.

Al intendente suspendido se lo cuestiona por desviar más de 7 millones de pesos a través de Rentaquen SRL, una empresa señalada como “fantasma”, a la que tenía como cliente sólo al Municipio de Plaza Huincul, después de su creación en 2013. Los informes fueron girados al Concejo Deliberante.

El jefe comunal asumió luego de varios meses de dudas en el proceso electoral. Poco tiempo después lo denunciaron.

“En dos años, la empresa Rentaquen SRL emitió unas 300 facturas consecutivas a un único cliente: la Municipalidad de Plaza Huincul”. Gustavo Iril. Concejal por el FyPN de Huincul

9 cargos se le atribuyen al intendente suspendido.

Figuran el mal desempeño de funcionario público, malversación de caudales públicos y sobreprecios en las compras.

El 21 de febrero se decide si lo destituyen

Gustavo Iril aclaró que el Tribunal de Sentencia tiene plazo hasta el 21 de febrero para pronunciarse en relación con el juicio político al intendente Giannattasio, aunque puede expedirse antes de esa fecha. Además de los desvíos de fondos, al jefe comunal suspendido se lo acusa de no pagar la ART de los trabajadores municipales, desviar dinero que llegó del ENIM a otras causas y no pagar las deudas con Rentas. Aclaró también que el jefe comunal suspendido podrá ser destituido si dos tercios de los cinco miembros que tiene el Tribunal apoyan la sentencia. En ese caso, el intendente interino, Fabián Dolso, tiene un plazo de 60 días para fijar una fecha de elecciones de un nuevo jefe comunal . En caso de que no se logre la mayoría en el Tribunal de Sentencia, Giannattasio regresará a sus funciones frente a la Municipalidad aunque deberá responder ante la denuncia penal que continúa en proceso por la causa Rentaquen SRL, que tiene un pedido de impugnación fijado para el 10 de febrero.