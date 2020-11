Denuncian irregularidades en la cursada virtual de Ciencias de la Educación

Hay malestar entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología que no pueden rendir.

Hay malestar entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología que no pueden rendir.

No son pocos los estudiantes que denuncian destrato por parte de las autoridades universitarias en un contexto de pandemia y cursada virtual . Ahora es el turno de quienes cursan en la Facultad de las Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, que se enfrentan a una serie de irregularidades en su ciclo lectivo pero también a una gran incertidumbre por los rumores que cobran cada vez más fuerte y que aseguran un 2021 sin estudiantes en las aulas.

Desde su perspectiva, la adecuación a la reglamentación existente por la situación sanitaria no ha llegado tiempo: “Estamos terminando el año y hay muchas cosas por resolver”, disparó.

Facultad de Ciencias de la Educación. Antonio Spagnuolo

Para empezar, la principal piedra que encontraron en su camino es la suspensión del Consejo Directivo facultativo por parte de una ordenanza del rectorado que asegura que durante la cuarentena no hay reglamentación que avale el funcionamiento virtual de dicho organismo. Sin embargo, el Consejo Directivo “son los encargados de tomar decisiones en la universidad”, se quejó Berrud.

Es por eso que, desde marzo con el comienzo de la virtualidad “todas las tareas que podía llevar a cabo esta herramienta de la universidad queda suspendida hasta nuevo aviso”. Entre las tareas más urgentes, se suspendió la designación de los docentes que serán Jefes de Cátedra y “hasta el día de la fecha no están las designaciones realizadas de las distintas carreras de la facultad”, aclaró Berrud.

Esto afecta principalmente a la carrera de Psicología, que es una de las más numerosas de la universidad: “Es una realidad que afecta a materias centrales que son correlativas y por tanto el tronco de la cursada”, explicó el joven a LMN. Aseguró: “No contar con esas materias incide directamente en el recorrido académico de los estudiantes. De no poder cursarlas directamente se pierde el año, por eso la preocupación por la designación”.

Falta de exámenes

Desde el Centro de Estudiantes elevaron a las autoridades un protocolo para asegurar el derecho de mesas de exámenes. “No había reglamentaciones que avalen los exámenes, por eso nos preocupamos”, comentó Berrud. Sin embargo, no sólo no tuvieron respuesta, sino que desde la Universidad “presentaron de forma unilateral un protocolo propio”.

“A mediados de agosto aprueban este protocolo de manera extraoficial por un referéndum, que es la única manera que tienen de aprobar cosas sin que pase por el Consejo”, comentó Berrud. Con la aprobación de este protocolo de clase virtual comenzaron los exámenes finales, sin embargo no fue una solución a la problemática: “Organizaron un mecanismo con tres llamados mal ordenados desde agosto a diciembre”, denunció el referente estudiantil.

clases-virtuales-zoom.jpg

En la universidad suelen tenar mesas en agosto, septiembre, octubre y diciembre, descansado solo en noviembre. Este año, por la pandemia y la falta de personal, las autoridades decidieron que para poder garantizar los exámenes se rendirían las materias intermedias en agosto, las de último ciclo se tomarían en septiembre y las de primer año en octubre. “Pero esto trajo complicaciones porque hay correlatividades que respetar para poder rendir las mesas. Si no se aprueban las de primer ciclo no se pueden rendir las de segundo”, explicó Berrud.

Esto, que para cualquier estudiante promedio simboliza una obviedad, no fue contemplado por las autoridades de la universidad generando disgusto en el alumnado.

“De mesas con 90 inscritos solo rindieron 6”, comentó Berruk con preocupación, que agregó: “Es solo un decir que se tomaron finales, porque en los hechos si no se puede garantizar una mesa de exámenes a todos los estudiantes es como si no se tomarán directamente”.

Problemas con las inscripciones

Además los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación se enfrentan a una tercera problemática: “Hay un gran problema a la hora de las inscripciones, ya que por un motivo desconocido se cayó el Siu Guaraní en plena inscripción y se borraron los datos”. Para aquellos que desconocen, el Siu Guaraní es la plataforma que los estudiantes de la universidad tienen para inscribirse, subir las notas y anotarse a las mesas de exámen. Es como una oficina de alumnos virtual.

Ante esta situación, se pidió que los alumnos se puedan inscribir de manera regular, pero no han tenido respuestas de momento. “Hay muchas cátedras que no saben qué hacer porque los chicos no están inscritos oficialmente”

Según la información que manejan los estudiantes de universidad, el 2021 será de forma virtual, lo que no solo abre un gran interrogante en relación a las problemáticas ya mencionadas, sino que también les preocupa la continuidad del alumnado, que ya en este primer año virtual ha disminuido considerablemente.