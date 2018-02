Denuncian a la Policía por dos golpizas en plena calle

La golpiza más reciente ocurrió el lunes alrededor de las 2 cuando un joven de 23 años caminaba de regreso a su casa desde lo de sus suegros. “Como no le arrancaba la moto, se volvió a pie con el casco en la mano”, contó su padre, Javier. Los efectivos de la Comisaría 18 lo interceptaron y le pidieron el DNI, pero como su hijo no lo tenía lo empezaron a provocar. “Lo pararon en un descampado, el patrullero iba con las luces apagadas. Lo tiraron contra la camioneta. Lo trataron de maricón, de que no podía ser que no tuviera antecedentes, porque los verdaderos hombres sí tienen antecedentes”, detalló el padre del joven.

Luego, le sacaron el casco y se lo tiraron al piso. “Levantalo, puto, le dijeron y, cuando se agachó, uno le pegó una patada en la cabeza que le hizo un corte, también le patearon la espalda”, narró su papá.

Cuando el joven finalmente llegó a la casa todo golpeado, sus padres fueron a denunciar el hecho a la Comisaría 18. “Me la tomaron, pero me decían que no denuncie en Asuntos Internos ni en Fiscalía”, expresó Javier. Indignado por la situación, decidió hacer público lo que pasó con su hijo: “No puede ser que tenés que cuidarte de los chorros y de la Policía, que si andás con un casco caro, ya sos un chorro”. En cuanto a este hecho, prensa de la Policía aclaró que se está investigando.

Dos semanas antes, en el Paseo de Artesanos de Las Lajas, dos hermanos y un amigo estaban charlando cuando cayó un patrullero. “Buscaban a uno con mochila roja, pero yo tenía una rosada. Igual se la mostramos y no tenía nada. Cuando empecé a caminar para irme, mi hermano quedó atrás y en eso, me di vuelta y vi que lo tenían esposado contra el móvil y le estaban pegando. Les dije que lo soltaran, pero me golpearon. Me tiraron al piso, me pegaron en la cara y otro me pisaba la pierna. Después de ahí ya no me acuerdo mucho”, contó Andrea, de 19 años.

Tanto ella como su hermano de 21 pasaron la noche en la Comisaría 27. Su madre los vio llegar pasado el mediodía golpeados y sin comprender qué les había pasado. “Les pregunté dónde andaban y me dijeron que los habían metido al calabozo y que les habían pegado”, contó Cecilia, y aclaró que esa misma tarde denunciaron la golpiza en la Policía. También lo hicieron en el juzgado local, pero ahora decidieron hacerlo público para que no le pase a nadie más.

A un joven lo golpearon en Toma Norte y a dos hermanos les pegaron y los detuvieron en un paseo de Las Lajas.

denuncia

Golpeó y pateó a un detenido

El sargento de la Policía de Neuquén, Miguel Cid Iturra, será juzgado por golpear y patear a un hombre que estaba detenido en la Comisaría Tercera de Neuquén. Otros policías lo vieron y denunciaron. Fue en noviembre.