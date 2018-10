Denuncian a la vecina que alambró una calle

Los concejales del oficialismo acusan a los damnificados de entorpecer las obras que realiza el Ejecutivo en el canal pluvial de Parque Norte, que linda con sus lotes.

El tema estalló luego de que Marta Palacio, una de las vecinas afectadas, cercara su lote e impidiera la libre circulación de vehículos por la continuación de la calle América del Sur, ya que sostiene que pasa por su patio. La mujer aseguró a LM Neuquén que en 2010 le compró la tierra a la familia Fernández, que reside en el lugar desde hace más de 50 años.

“Desde un primer momento nos ocupamos de que todo sea legal. Fuimos al Deliberante para que autorice la venta y hasta le pagamos la servidumbre de paso a Rincón Club de Campo para poder hacer las obras de gas”, precisó.

Pero las cosas no son como dice la mujer, según expresó la subsecretaria de Obras Públicas, Mariel Bruno. “La obra de construcción de alcantarillas para permitir un mejor escurrimiento del agua cuando se producen lluvias fuertes está paralizada porque no se puede ingresar al sector donde se está trabajando. Por ese motivo ya se hizo la exposición policial correspondiente y ahora se presentará la denuncia penal”, dijo al funcionaria.

Marta Palacio asegura que hay irregularidades por parte e la comuna Agustin Martinez

El Concejo aprobó la transacción de la tierra en 2013, momento en el que se habilitó al Municipio a otorgar el boleto de compra-venta. Sin embargo, el Ejecutivo aún no lo entregó por lo que Palacio inició un amparo de mora administrativa en la Justicia.

"Esto no es una toma, nosotros queremos el boleto de compra-venta para formalizar lo que decretó el Concejo Deliberante”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Tierras Fiscales, Hernán Ruiz, explicó: “La señora Marta Palacio no alambró el patio de su casa, sino que cercó un espacio que pertenece a una calle de acceso público”.

El funcionario recordó que “esas tierras son municipales y hace mucho tiempo, incluso algunas décadas, fueron ocupadas por estas familias. Hace 4 años el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza (la 13.291) donde se autoriza la venta de las tierras, que nunca se pudo concretar porque los ocupantes debían hacerse cargo de la mensura y no lo hicieron”.

En tanto, el concejal Mario Lara dijo que los cuatro vecinos tomaron esas tierras hace 10 años.

2125 m2 es la superficie del terreno donde vive la vecina Palacio

Son 85 metros de largo por 25 de ancho. Es una zona por donde circulan mayormente personas en bicicleta, motos y cuatriciclos. Está ubicado detrás del barrio Rincón Club de Campo.

Cerca del terreno pasa la obra de cloacas de Rincón de Emilio. Agustin Martinez

La Justicia le pidió una respuesta a la Muni

Luego de agotar las vías institucionales para que la comuna entregue el boleto de compra-venta, Palacio inició un amparo por mora administrativa contra el Ejecutivo y la Justicia falló a su favor.

“La jueza les dio diez días para contestarme, pero aún no me respondieron porque todavía no me lo entregaron. Siguen dilatando la situación”, comentó la vecina.

Se trata de un recurso judicial que insta al intendente Horacio Quiroga a responder ante las exigencias de la mujer. El fallo estuvo a cargo de la jueza de Primera Instancia, Ana Virginia Mendos, y destaca que no “se expide sobre el fondo de la cuestión que motiva las actuaciones administrativas”, sino que sólo obliga al Municipio a brindar una respuesta al reclamo.

Palacio adelantó que, de no solucionar su situación, iniciará acciones legales contra la comuna. “No quisiera llegar a eso, pero de alguna manera tengo que conseguir lo que me corresponde”, concluyó.

