Denuncian por malversación a un matrimonio de bomberos de Aluminé

Fue así que a raíz de los folletos, los vecinos comenzaron a acercarse a la comisión directiva y daban cuenta de diversas situaciones respecto al traslado de los muertos y con la denuncia de vehículos de la institución. Es que, vale aclarar, en Aluminé no hay una empresa que se encargue del traslado de los cuerpos y desde las autoridades, piden la ayuda de bomberos, que presta el servicio por un valor mucho más económico que una empresa de sepelios.

Bomberos Voluntarios Alumine.jpg

"Este personaje aprovechándose de esta instancia, finalizaba los servicios y no rendía la plata. Los vecinos venían y nos decían que les había dado recibos truchos, por ejemplo", detalló Navarro y agregó que le solicitaron que rinda las cuentas sobre lo que había hecho. "De mala manera, porque es prepotente, nos decía que con ese dinero mantenía los móviles, pero tampoco había facturas de los arreglos o services en los talleres mecánicos".

En medio de la incipiente investigación, Navarro salió en un medio provincial denunciando la situación, lo que aceleró la renuncia del sospechoso. "Cuando se vio acorralado mediáticamente, renunció como secretario y como bombero", indicó el presidente de bomberos Aluminé sobre lo sucedido en noviembre. Un mes más tarde, hizo lo propio su esposa, "a quien le había pedido informes de las facturas que faltaban, pero la pobre se perjudicó más al decir que algunas no las pudo conseguir y tampoco aclaró el tema del cobro por el traslado de óbitos".

Con la denuncia pública, "la gente de Aluminé empezó a ver cómo que se aclaraba una historia que llevaba años, aunque estaba la exigencia de que avance en la vía legal". Fue así que tras meses de recolectar informes, antecedentes y demás material, el 29 de marzo, tanto Navarro como el jefe del cuartel activo, Mariano Catrileo, se presentaron con todo en la fiscalía de Zapala y denunciaron al ex bombero y pidieron que se investigue a la esposa como cómplice.

Los vehículos que desaparecieron

En la denuncia que presentaron no solo se mencionaba el tema de la malversación de fondos respecto al cobro del servicio de óbitos y la falta de facturas en muchas de las actividades; sino también se habló de los vehículos que habían desaparecido de bomberos voluntarios.

Se trataba de una motocicleta, dos camionetas marca Toyota y un Renault 19. En ese interín, Navarro recibió el llamado telefónico de una gestora del automotor de Cipolletti que le requería la firma por una transferencia de una moto, ya que a estar a cargo de la presidencia debía firmar como responsable. Es que, la moto figuraba a nombre de bomberos y quien la había adquirido de buena fe era un joven de 20 años de Cipolletti.

"Yo ni sabía de la moto, se le llevó antes que asumiera. Fue una donación de la Policía del Neuquén allá por 2011 a bomberos de Aluminé. Le expliqué todo esto a la gestora y nos puso en contacto con el chico de Cipolletti, quien se puso a disposición y entregó el vehículo para evitarse un allanamiento", explicó Navarro.

entrada alumine.jpg

Así fue como recuperaron uno de los vehículos desaparecidos de Bomberos. Sin embargo, hay tres más, que según el Registro del Automotor están radicados en Zapala, pero aún siguen figurando a nombre de bomberos. "Mas allá del daño económico, está el peligro de todos los días de que si un vehículo de esos resulta involucrado en un accidente, nos tengamos que hacer cargo nosotros y nos van a cobrar algo que vamos a tener que vender el cuartel", lamentó el denunciante.

De acuerdo a lo que pudieron conocer del ardid del ex bombero -quien también es policía neuquino en trámite de retiro-, esta persona entregaba los vehículos, los negociaba por dinero y rendía solo una parte a la comisión. "Hubo un caso que negoció una camioneta y apareció en el cuartel con dos handys, pero y el dinero restante nunca apareció", contó Navarro.

Esta información sobre dónde están los vehículos será entregada a la fiscalía que interviene en la causa.

Revertir una imagen negativa

Lo que buscan con la denuncia, además de que se juzgue a este hombre por los delitos cometidos, es poder "revertir la imagen que pueda tener la institución., que la gente se vuelva a acercar y colaborar formando parte de bomberos". Si bien reconoció que desde la renuncia de este hombre muchos vecinos agradecen que ya no forme parte, todavía queda por hacer.

"Yo vivo hace 5 años en Aluminé y hace 2 que estoy con bomberos, pero por lo que dicen los vecinos esta situación viene desde el año 2010 en adelante. Esta persona fue quien me llevó a bomberos y con el tiempo me dí cuenta que me estaban utilizando para tapar maniobras. Los vecinos me decían `no tenes una idea de los chachullos que hay Aluminé con bomberos`", sostuvo Navarro y agregó que eso ha llevado a un descrédito ante la sociedad porque dicen que "los bomberos son chorros".