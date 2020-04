Denuncian que 500 docentes no cobraron parte de sus sueldos

“Por lo general, toda esa información que entra antes del 13 de cada mes suele estar incorporada en el pago normal. En estas circunstancias, todos entendíamos que se podía demorar por diferentes cuestiones administrativas, que se fueron resolviendo con un gran trabajo que hicieron las 22 seccionales de ATEN. Sin embargo, eso está resuelto hace casi 15 días y todavía no se da la orden para que esas planillas complementarias se paguen”, explicó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, en comunicación con LMN.

Según dijo Guagliardo, el trámite administrativo ya fue realizado en conjunto con las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), sin embargo sólo resta hacer efectivo el pago. “Esa planilla está lista. Lo único que falta es la orden de Hacienda y del Gobernador para que se procese el pago en el BPN. Esto es una decisión que hay que tomar, ya no hay ninguna cuestión administrativa por la que pueda demorarse, tiene que pagarse”, aseguró.

guagliardo Agustín Martínez

Al mismo tiempo, el gremialista recalcó que los docentes están trabajando, aún con las dificultades propias de la cuarentena, y que “son trabajadores que no están teniendo su salario, que están teniendo deudas acumuladas, y es urgente que el gobierno de la provincia les pague”.

Sumado a esto, Guagliardo advirtió que también faltan cubrir en toda la provincia casi 100 cargos de maestros de grado, 60 equipos directivos en primaria y casi 1800 horas cátedra. “Por lo tanto, hay mínimo dos mil chicos que hoy no tienen docentes”, afirmó. Según el dirigente, estos “son cargos necesarios para el funcionamiento del sistema” y ambas situaciones responden a un “ajuste en educación”.

“Esto lo sabe la ministra Cristina Storioni, lo sabe Vanina Merlo y debería saberlo el gobernador Omar Gutiérez”, señaló.

Sin novedades del IPC

Respecto al pedido que hizo ATEN para que se aplique el incremento salarial según la actualización trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Guagliardo aseguró que aún no recibieron respuesta por parte del Gobierno.

El pasado 10 de abril, en una nota dirigida a la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, el gremio docente pidió "que se tenga por otorgada la actualización trimestral automática (IPC) a todxs lxs trabajadorxs del escalafón docente como sucede con el resto de los trabajadores de la administración pública provincial".

Ante esto, el dirigente señaló que no tienen certezas de si el incremento será percibido el próximo mes. "Tampoco necesitamos respuestas, necesitamos cobrarlo el mes que viene. Sería un acto de discriminación grave si no lo hacen. Tenemos el antecedente en el 2018, que no habíamos firmado el acuerdo y por decreto se dio el IPC a los docentes", indicó.

LEÉ MÁS

Sin posibilidad de negociar, ATEN pide el aumento por IPC al Gobierno

Merlo: "Hoy la prioridad es sostener el salario de los trabajadores"