Denuncian que el EPAS vierte crudos al Durán

“Hace diez días viene completamente gris y emana ráfagas de algo inconfundible que es el líquido cloacal”, aseguró en declaraciones a LU5.

Pelliza afirmó que el EPAS está arrojando esos residuos directamente al arroyo y que eso después desemboca, sin tratar, al río Limay.

“La contaminación la está produciendo la propia empresa pública que sería la encargada de que eso no pase, o sea, el EPAS”, sentenció Pelliza.

Respuesta

En respuesta a esta denuncia, el presidente del ente, Mauro Millán, declaró que hasta el momento ellos “no han detectado nada”, y que los desbordes cloacales que se pueden producir a través de las redes del EPAS que salen por las cámaras registros “se van por el cordón cuneta y podrían irse al arroyo”.

Millán apuntó contra Pelliza, argumentando que el vecino adujo con precisión que los desbordes eran del organismo, pero no pudo determinar con exactitud el lugar donde se vierten las aguas servidas.

“El arroyo no se caracteriza por tener aguas muy puras, pero tampoco por llevar de costa a costa líquidos cloacales. No hay que ser demasiado experto para darse cuenta de que es líquido cloacal. Además, no sólo es gente lo que habita el arroyo, acá habitualmente se convive con fauna, hay patos, garzas, nutrias, teros, zorros de agua; ellos son los primeros que notan la contaminación, porque hace 10 días nos abandonaron, no hay nada de eso a la orilla del arroyo en esta zona”, apuntó Pelliza.

Millán, por su parte, volvió a reiterar que en el Durán “no se ha detectado nada”, aunque aclaró: “No obstante, si es que hubo algún desborde, que nos avisen”.

El titular del EPAS recordó que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia anuló “varias conexiones clandestinas” y que las cuadrillas del ente también hacen inspecciones con el mismo objetivo.

“Las conexiones las hacen personas desaprensivas con el resto de la sociedad. Las viviendas que no están en condiciones de ser conectadas a la red, como así también los asentamientos que están fuera de la red, recurren a estos procedimientos ilegales”, explicó.

Además, dijo que el poder de policía lo debe tener el municipio, por ser responsable de los servicios, y que por eso debe firmarse el contrato de concesión con la ciudad. “En ese caso quedarían bien repartidas las responsabilidades, más allá de que el EPAS busca a los que no están conectados a la red regular aunque no nos corresponda”, aclaró.

Olor: Los vecinos del lugar afirman que es nauseabundo el aire que se respira en el barrio.

Ley contra la contaminación

La Legislatura de la provincia de Neuquén ya emitió un despacho de comisión para que pueda ser transformado en ley un proyecto hídrico ambiental, que obliga a los municipios a tomar medidas y sancionar a industrias y comercios que contaminen. El objetivo central será la conformación de un comité que desarrollará un plan de remediación y saneamiento para proteger los ríos.

También se establecen obras de infraestructura y un fondo específico para desarrollarlas. De la elaboración de esta norma participaron el EPAS, la AIC y Recursos Hídricos de la provincia.

Lo obra que se hace en el arroyo es para evitar inundaciones

La semana pasada, el ministro de Energía y precandidato a concejal por la lista Azul del MPN, Alejandro Nicola, recorrió los trabajos de mejoramiento del arroyo Durán que permitirán aumentar la capacidad de la salida del arroyo hasta tanto se ejecute la obra final. Se construirá un vertedero de gaviones, se demolerá parte del muro del ala izquierda y se realizará el desmalezamiento y destronque de la banquina izquierda.

Estos trabajos forman parte de la obra de Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Durán-Etapa I, que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuenta con un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos.

El ministro comentó que dentro de la obra de sistematización y modernización que se está llevando adelante se construye un vertedero. “Permitirá que, ante el crecimiento del arroyo por las tormentas, llegado a un determinado nivel el agua, va a seguir yendo por su curso normal, pero además va a poder desbordar hacia uno de los laterales del arroyo y de ahí ir al brazo del río, lo que permitirá una descarga inmediata de mayor caudal”, explicó.