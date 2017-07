Denunciaron a los Machado por una estafa de $500 mil

Ariel Oviedo vive en una localidad norteña de Córdoba. Vino hasta Neuquén tras contactar por Mercado Libre a un hombre que ofrecía un camión volquete 2004 en 400 mil pesos y doce cheques por el resto.

Lo que no sabía Oviedo era que la firma M&M, de la familia Machado, tiene en su haber 37 denuncias por estafas y varias causas judiciales que no terminan de ponerlos tras las rejas.

“Confié en ellos y les entregué 450 mil pesos más 25 mil pesos por el gestor. Cuando tuvieron la plata me dijeron que fuera hasta una estación de servicio en la Ruta 7 y me fueron llamando diciendo que era más adelante y terminé en Añelo. Ahí caí en que me habían estafado, por lo que fui a radicar la denuncia”, contó Oviedo a LU5.

La pérdida, entre el viaje y el dinero que entregó, supera el medio millón de pesos. Ahora reza para que la Justicia haga algo.