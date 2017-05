La denuncia fue formulada por el abogado Marcelo Parrilli, quien sostuvo que los tres jueces avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos excede los alcances previstos por la legislación.

Luego del sorteo en la Cámara Federal, el expediente que tiene el número CFP 5900/2017 recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

Con la firma de los tres jueces denunciados, la Corte avaló la semana pasada la aplicación del 2x1 al represor condenado Luis Muiña, una decisión que fue severamente cuestionada desde distintos sectores.

Denuncia contra la mayoría de la Corte por fallo del 2x1. Juzgado Federal Rafecas. — Marcelo Parrilli (@parrillimarcelo) 8 de mayo de 2017

Parrilli sostuvo que los tres jueces firmantes del fallo tendrían "fuertes vínculos con el gobierno nacional".

Se trata de la primera denuncia ingresada a los tribunales a raíz de la firma del fallo de la Corte, que ya derivó en pedidos de excarcelación por parte de represores condenados.

El fallo generó un fuerte repudio de los organismos de derechos humanos y de los partidos de la oposición. El Gobierno también tomó distancia de la decisión del máximo tribunal.

En Neuquén habrá una marcha

Organismos de DD.HH. de Neuquén anunciaron una marcha en repudio al fallo para el jueves 11 a las 18:30 desde el Monumento a San Martín.

"De ninguna manera hay reconciliación de las Madres de Plaza de Mayo, no estamos de acuerdo. No hay reconciliación si no hay memoria, verdad y justicia", expresó Inés Ragni, fundadora de la filial Neuquén.

"Esto sienta un precedente, por eso es peligroso. Este fallo es infame, es cruel, es una justicia malvada que merece que salgamos a la calle a repudiarlo. Se olvidan de todo lo que hemos hecho para conseguir los juicios", agregó Lolín Rigoni.