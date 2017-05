En una conferencia de prensa que se realizó esta mañana, Madres de Plaza de Mayo manifestaron su repudio a la decisión de la Corte y aseguraron que sienta un precedente para otras condenas por delitos de lesa humanidad.

"De ninguna manera hay reconciliación de las Madres de Plaza de Mayo, no estamos de acuerdo. No hay reconciliación si no hay memoria, verdad y justicia", expresó Inés Ragni, fundadora de la filial Neuquén.

"Esto sienta un precedente, por eso es peligroso. Este fallo es infame, es cruel, es una justicia malvada que merece que salgamos a la calle a repudiarlo. Se olvidan de todo lo que hemos hecho para conseguir los juicios", agregó Lolín Rigoni.

Por su parte, Oscar Ragni, calificó el fallo como "una aberración y un antojo enfermizo de la Suprema Corte avalado por el Ejecutivo porque es conocido que la ley es derogad, no existe el 2x1 para ningún delito, mucho menos para quienes cometieron aberraciones durante el terrorismo de estado".

La movilización se realizará este jueves 11 a las 18.30, en consonancia con la marcha nacional. En Neuquén partirá desde el Monumento a San Martín y culminará con un acto en los tribunales federales.

Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle junto al obispo Virginio Bressanelli encabezaron la movilización en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia . Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle junto al obispo Virginio Bressanelli encabezaron la movilización en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia . maria isabel sanchez

ADPRA disconforme con el fallo de la Corte por el “2 por 1”

Los Defensores del Pueblo de la República Argentina manifestaron su disconformidad con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto del beneficio del “2 por 1” a los imputados en delitos de lesa humanidad. En el texto, resaltaron que la interpretación del fallo resulta contrario a las políticas y a la defensa de los derechos humanos en el país y “constituye un retroceso y el camino hacia la consagración de la impunidad en delitos de lesa humanidad. Es una decisión política que expone a la Argentina en su política de derechos humanos y la coloca en una situación internacional comprometida y vergonzosa”.

El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, firmó el pronunciamiento elaborado en forma conjunta por los referentes de las Defensorías del Pueblo provinciales y municipales de todo el país.