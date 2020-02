De pequeñas no dimensionaban que lo que este hombre, un reconocido músico neuquino de 69 años, les hacía. “Nos tenía completamente sobornadas y manipuladas, nos compraba golosinas, nos daba dinero, nos dejaba conducir su auto, entre otras cosas”, confió una joven de 23 años, quien, en 2019, se animó a denunciar a este hombre en la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Fueron varios los años que pasaron hasta que pudo poner en palabras el calvario vivido cuando tenía 10 años, tanto ella como otras niñas, y revelárselo a sus padres y más tarde, ante la Justicia.

Por el momento, la causa judicial se encuentra en etapa de investigación, aunque a través de las redes sociales se han conocido más testimonios de víctimas del mismo abusador, que espera se puedan sumar al legajo.

Es que, la joven anhela que, con su denuncia, otras víctimas se animen a denunciarlo. “Estoy segura de que hay muchas más y que al menos la condena social sea efectiva para este repugnante ser”, sostuvo.

Me dejaron graves secuelas, no me podía relacionar con personas de mi sexo opuesto de manera amorosa, me destruyó la autoestima y me volvió demasiado introvertida

Modus operandis

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LM Neuquén, el hombre las manoseaba en sus partes íntimas, las obligaba a tocarlo o practicarle sexo oral e incluso les hacía ver pornografía cuando iban a su vivienda.

Se conoció que, además, este hombre era conocido como el “Michael Jackson de Neuquén”, porque invitaba a muchos niños y niñas a su casa. Los llevaba a “tomar la merienda”, a mirar televisión, les compraba golosinas y helados, los dejaba que conduzcan su auto y siempre merodeaba con su Peugeot gris por las calles.

“Siempre se lo vio con chicos. Nos preocupa que siga haciendo lo mismo”, indicó una mujer, preocupada por el accionar de este “cantante negro que anda suelto y va abusando sin poder contenerse”.

Si bien la causa está en investigación, los actos del agresor podrían configurarse en los delitos de abuso simple, abuso sexual con acceso carnal y facilitación de material pornográfico a menores de 14 años. La suma de todos ellos tiene, en expectativa, una pena de prisión efectiva muy alta.

--> Si te identificas, escribí al mail

“No estamos solas, no nos callamos más”, expresan las mujeres que solicitan que en caso de sentirse identificadas y ser víctimas del mismo abusador, se contacten al mail nonoscallamosmaskuki@gmail.com