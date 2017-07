Denunciaron a un "sátiro de la sunga" en Santa Genoveva

Joselyn Chamblas, una de las víctimas del “sátiro de la sunga”, explicó en declaraciones a LU5 que fue contactada la semana pasada por el hombre luego de dejar un aviso clasificado en una publicación. El supuesto empleador se ofreció para buscarla y la llevó a su casa, sobre calle Río Dulce, para explicarle qué tareas de limpieza necesitaba.

“En los comentarios de esa publicación había varias chicas a las que les había pasado lo mismo con el mismo tipo, que, mientras ellas limpiaban, se paseaba en bolas”. Joselyn Chamblas Víctima

Casi desnudo

“Me dijo que viaja mucho y que quiere tener la casa limpia cuando vuelve”, dijo Joselyn, y agregó que tras una breve conversación accedió a comenzar a ordenar la vivienda.

“Estaba terminando de limpiar y él me dijo que se iba a hacer ejercicio en bicicleta. Subí la escalera y cuando llegué al segundo piso el tipo estaba en sunga, casi en bolas, haciendo ejercicio”, explicó la joven.

“Él me dijo ‘¿te molesta verme así?’. Yo me puse nerviosa, tenía ganas de irme, pero él me insistió que no me fuera todavía y que le hiciera unos masajes porque tenía manos lindas”, dijo Joselyn.

La mujer, asustada, logró salir de la casa pese a la insistencia del hombre, que le dijo que le pagaba más dinero si le hacía masajes y sólo se vistió con una bata cuando la acompañó a la puerta de su casa para despedirla.

Más casos

Pese al trauma que sufrió, en primera instancia Joselyn no hizo una denuncia formal. Pero el domingo se encontró en Facebook con la denuncia de otra joven que vivió una situación muy parecida en el mismo domicilio.

La mujer se contactó con otras tres víctimas del “sátiro de la sunga” y juntas buscaron ayuda ante la Justicia. “En la Fiscalía nos dijeron que no podían tomar las denuncias porque él no nos había tocado ni nos había manoseado ni nos había violado, y que él estaba en todo su derecho de andar en bolas porque era su casa”, aclaró.

“Era la palabra de él contra la nuestra y en la misma Fiscalía nos recomendaron que hiciéramos una exposición policial que de todas formas no iba a llegar a nada porque no había pruebas contundentes”, afirmó Joselyn, indignada por la situación.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía desmintieron que alguien haya radicado una denuncia por los hechos que denunció la víctima en los medios.

No obstante, invitaron públicamente a esta mujer y a otras que hayan sufrido una situación similar a realizar la exposición para iniciar los procesos de investigación que correspondan.