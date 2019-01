"Nos presentamos con otra colega en la Comisaría 21 para denunciar a Ortiz Luna por un episodio de violencia verbal y física en la guardia. Es una situación insostenible", señaló la denunciante.

Según su relato, una médica practicante descendió de la ambulancia del SIEN junto con un enfermero y dejaron un paciente en estado crítico en una de las camas de internación de la guardia.

"Nuestra molestia es que ese paciente estaba grave y necesitaba una evaluación previa", contó y agregó que solicitaron mayor información, pero que se trastabilló al querer presentar el caso.

"Quizás no tuvo los elementos para presentarlo, pero en ningún momento le negamos la recepción del paciente sino lo que queríamos era obtener más información. Se asiste lo que llega y después se evalúa si tiene que ser trasladado. Jamás se niega la recepción desde la guardia del Heller", aseguró la médica de emergencia del hospital.

Por su parte, la titular del SIEN no sólo desacredita esta versión, sino que la acusa de presentarse como emergentóloga cuando no en realidad no lo es.

"Esta doctora lo que no dice es que se negó a atender un paciente que llevamos a las 00.05 y que tenía un síncope. Requiere una internación en un hospital de mediana complejidad para estudios", señaló Ortiz Luna.

Además, dijo que descendió de la ambulancia una médica que como parte de su formación está la tarea de entregar y presentar los pacientes mientras ella coordinaba otra asistencia con el 107. "Hasta donde llega la mentira porque se presenta con una especialidad que no la tiene. Es médica recién recibida y en su denuncia declara que es emergentóloga y no lo es. Puede perder su título", observó la titular del SIEN.

De acuerdo a la versión de la denunciante, Ortiz Luna la increpó e insultó en el medio de un pasillo, delante de otros pacientes y médicos. "Se bajó de la ambulancia en un estado eufórico, de exaltación psicomotriz. Se cruzó con nosotras y recibimos todo tipo de insultos del tipo: ‘Vos no sos médica, a vos no te hablo, ya me van a conocer’".

Otro de los puntos antagónicos es quién en realidad ejerce la violencia verbal o incluso física. La doctora denunciante señaló que intentó calmarla pero que no tuvo éxito. "Me insultó. La tomó del brazo a mi colega y la arrastró hacia afuera. Me siguió increpando hasta que el consigna policial intercedió para que se retire por el nivel de violencia extremo", relató.

En cambio, la funcionaria señaló que fue ella quien resultó agredida. "Me increpó la doctora diciendo que no iba a recibir el paciente. Le respondí que no iba a tener el más mínimo diálogo con ella porque no me merece el más mínimo respeto. Cuando me retiraba, me siguieron y la segunda médica me agarró de la mano, y me arrastró", aseguró Ortiz Luna.

Mientras la denunciante indicó que hay videos de las cámaras de seguridad que dan crédito a su relato y que la funcionaria "entró como una loca, la directora del SIEN sostuvo: "Tengo muchas otras cosas de qué preocuparme como para perder tiempo con una pobre médica recién recibida que quiere un poco de prensa. Que me acusen de maltratadora y violenta, que lo sigan haciendo".

Según Ortiz Luna, "el Heller se niega a las salidas de las ambulancias. Estamos haciendo malabares para cubrir todo. Directamente se niegan a salir y a recibir pacientes que ingresan por el SIEN. Están en un juego perverso y sin un límite puesto por el director ni por ninguna otra autoridad. Usan este tipo de cosas para distraer y buscar prensa".

