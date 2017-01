Denunció a la madre de sus hijos por abuso sexual

Gretel Olivares

policiales@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

Esta es una historia terrible y compleja a la vez porque las víctimas, en todo sentido, son dos hermanitos de 8 y 6 años. Los chicos no sólo quedaron en medio de una separación tortuosa entre sus padres, sino que su propia madre fue denunciada y se la investiga por haber abusado sexualmente del menor de ellos.

A todo el drama hay que sumarle que a pesar de existir la denuncia y un certificado médico que acredita las lesiones físicas sufridas por el niño, la Justicia de Familia le quitó la tenencia provisoria al padre y se la otorgó a ella.

“No veo a mis hijos desde el 6 de diciembre de 2016”, aseguró el hombre de 34 años, en diálogo con LM Neuquén.

Este hombre es el mismo que en agosto de 2015 denunció a su ex mujer luego de que su hijo le contara a otro familiar que ese día su mamá le había metido una linterna en la cola.

“A mí me dieron la tenencia provisoria de los nenes, yo los llevaba a la escuela, los iba a buscar, vivían conmigo”, describió. En ese momento, el régimen de visitas lo tenía la mamá de los nenes.

“Yo se los llevaba al carrito de Misiones y San Martín y ella se los llevaba de 18 a 20. Después nos volvíamos a encontrar y yo los buscaba y los traía a mi casa”, relató con voz pausada, y continuó: “Ese día los fui a buscar, volvimos a casa y cuando mi hijo, que en ese momento tenía 4 años, se sentó en la falda de su abuela para tomar un yogurt le dijo que le dolía la cola”, recordó la secuencia angustiado.

En ese momento, el nene le dijo a su abuela lo que había ocurrido en la casa de su mamá.

“Mi mamá me llevó al baño y me metió una linterna en la cola, después me bañó y me dijo que no le cuente ni a mi papá ni a su novia”, habría relatado el niño a su abuela.

Cerca de las 21:30, el padre concurrió a la guardia del hospital Bouquet Roldán, donde un médico certificó que el niño registraba dos lesiones en la zona anal.

“El médico me dijo: ‘bueno, papá, vos mañana te vas con esto a fiscalía y hacés la denuncia’. Eso hice”, relató.

Según la información que pudo relevar LM Neuquén, la causa penal contra la mujer está frenada porque aún no se realizó la cámara Gesell. Se ordenó que desde la Defensoría del Niño hicieran un informe para saber si estaba apto para hacer la prueba, pero ese informe también se demoró y cuando finalmente se hizo, se denegó.

Mientras tanto, el Juzgado de Familia realizó la vinculación forzada de los niños con su madre. “Me citaron engañado supuestamente para una entrevista y ahí me los sacaron”, recordó.

Ella lo escrachó por robarle los chicos

En agosto de 2016 la mujer denunciada por abuso había hecho declaraciones públicas para que su ex marido restituyera a los menores porque así lo disponía una orden judicial. “Yo sé que me equivoqué, pero yo estaba protegiendo a mis hijos”, sostuvo el hombre hoy, que puede dar su réplica de aquellas acusaciones. “En junio de 2016 se consultó en qué estado estaba la causa penal y resulta que el expediente se había perdido”, indicó Marina Díaz. Agregó que en la actualidad es necesario que se escuche al niño.