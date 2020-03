La víctima se animó a hablar de los abusos a raíz de una brutal golpiza recibida en octubre de 2019, cuando el hombre la atacó en su vivienda. “Me noqueó con un golpe en la cabeza, me rompió el labio y me dejó moretones en los brazos”, había confiado a este medio.

En relación a la Justicia, tanto la víctima como la abogada querellante, Gisella Moreira, denuncian ante LM Neuquén que no fueron notificadas sobre la audiencia: "En principio ayer hubo una audiencia que fue solicitada por el defensor sobre modificación de las medidas cautelares. A mi clienta no la notificaron y a mi me notificaron 15 minutos antes". Además, aseguró que "anteriormente nos habían dicho que la audiencia no se iba a realizar, por lo que nos habíamos quedado tranquilas".

En dicha audiencia "el juez manifestó que la víctima, aprovechando la exclusión de la vivienda del acusado, ocupó la casa, que es la misma teoría que el defensor sostiene". Además, indignada, se refirió al duro proceso que debe enfrentar una mujer víctima de violencia sexual: "Pareciera ser que pasar por pericias psicológicas, pericias médicas para demostrar las lesiones, con el grado de exposición que eso implica, es solo para quedarse con un inmueble". Gisella concluyó también: "No entendemos por qué se debate en una audiencia de abuso sexual de formulación de cargos, la posesión del inmueble. Porque se había puesto una medida cautelar que, en principio, se tiene que verificar si la cumple la persona que está afectada por la medida, no la persona a la cual protege", cuestionó a la Justicia la letrada.

Finalmente, el día jueves, a pedido del abogado defensor del acusado de abuso sexual hacia su hija durante más de 15 años, "pidieron que se termine la medida cautelar de exclusión del hogar y se le autorice al acusado a retirar efectos personales". Además, el hombre manifestó tener alrededor de $500 mil en un cajón. Sin embargo, el juez lo tomó como falso y no lo tomó en consideración, "pero si permitió que pudiera ir a retirar sus cosas e intimó a la víctima para que en 24 horas abandone la casa".

Por otra parte, la abogada habló de los privilegios que disponen ante la Justicia los acusados por abuso sexual. "Hace poco vieron a un acusado de abusar niños y niñas suelto en la calle. Las víctimas no solo tienen que sufrir el abuso, sufrir el proceso que es sumamente tortuoso, sino que también deben encargarse de hacer cumplir las medidas contra sus abusadores, porque la Justicia no lo hace". Además, lanzó: "El acusado dejó de tomar la medicación para utilizar eso a los efectos de obtener algún tipo de beneficio en las medidas cautelares. Entonces este proceso judicial es muy cruel. Porque tiene que denunciar una situación que padeció en un ámbito privado durante muchos años, con lo que le genera consecuencias en su enfermedad". (La víctima padece de lupus).

abuso-victima.jpg

La palabra del fiscal

En diálogo con LM Neuquén, el fiscal Fernando Fuentes se refirió al respecto de la causa. "Cuando se resolvió la exclusión de la casa del acusado, la víctima y su madre no vivían en la misma casa. Sí en el mismo terreno, ya que el señor tenía una casa adelante y las mujeres un departamento dentro del mismo lugar". En ese sentido aclara que hay una causa civil que debate sobre derechos sobre los terrenos y las propiedades " El juez ordena que, hasta que no se resuelva en civil de quien es cada cosa, porque es algo que están discutiendo, que la casa quede vacía para no afectar los derechos civiles de nadie".

Además, aclara que "la defensa pidió por lo menos en tres oportunidades que el señor pueda volver a su casa porque estaba viviendo con la hija y es un señor con problemas de salud que tiene 76 años. Nosotros siempre nos opusimos y el juez hasta ahora siempre nos dio lugar. El jueves la defensa pidió dos cosas: una que se intime a la víctima y a su mama a salir porque era la orden original y que se le permita al señor acompañado de personal policial a ir a retirar sus cosas para que se busque un alquiler. Nos opusimos, porque nos vinimos oponiendo siempre a todos los planteos que ha realizado la defensa,

Por otro lado, en relación a la medida cautelar que obliga al acusado a abandonar su domicilio, Fuentes señaló: "La medida cautelar no tiene la intención de resolver la cuestión de fondo sobre quien tiene derecho o no a vivir en ese lugar, sino protegerlas a ellas dos, para protegerlas a ellas dos el señor tenía que salir. Pero para no afectar a otra causa donde si se están debatiendo los derechos de la casa el juez dice que no viva nadie".

En relación al reclamo de las mujeres contra el desalojo, Fuentes explicó: "Ellas no plantearon en el marco de la causa penal la necesidad de vivir en la casa, directamente se metieron, entonces el juez entiende que lo hacen en contra de su orden expresa". Además, aclaró que el magistrado confirmó la exclusión del hogar por tres meses mas.

La respuesta de la abogada

"Denunciar los casos de violación termina siendo un abuso más, las víctimas sufren mucha violencia institucional por parte de la Justicia", sostuvo Gisella en relación a las medidas tomadas por el juez de la causa.

"Hay toda una campaña donde les dicen a las víctimas que denuncien y después tienen que probar que su relato es verídico y que su intención es solo denunciar y buscar una reparación en la justicia. Teniendo que escuchar las audiencias de parte de los defensores públicos diciendo que la víctima hace todo esto para quedarse con un inmueble".

En relación a las estrategias defensivas tomadas por los magistrados y letrados de las causas por violencia de género, se refirió: "A mi como abogada y como letrada, pero también como mujer, me asombra que todavía se ejerzan ese tipo de defensas sin ningún tipo de perspectiva de género", además sugirió:"Debería haber una garantía, o en ultima instancia una sanción, para aquellos magistrados cuando no actúen en función de la perspectiva de género, porque no es una ideología, es una cuestión de derechos, eso es lo que no se entiende. No es que uno es o no es, tiene que haber perspectiva de género. Un funcionario público debe tener perspectiva de género, porque está dentro de nuestra formación jurídica".

Por su parte la víctima sostuvo:"Están avanzando muchísimo en la cuestión de la vivienda y no en la causa de las lesiones ni el abuso sexual, en eso no hemos tenido audiencias. Hay policía acá que lo han llamado del juzgado.

"La encadenada no es solo para cambiar una decisión, lo que se intenta mostrar también es el maltrato que sufren las víctimas, en Chos Malal sobre todo y en todo el norte neuquino. Por ineficacia de la Justicia se termina en situación de femicidio, como el caso de Tricao Malal", aclaró la abogada querellante.

Ahora, tanto la víctima como la letrada esperan la impugnación de la audiencia en la que el juez confirma la exclusión del hogar, de ambas partes, por tres meses mas. Por otra parte, esperan que haya algún avance en la causa por abuso y violencia de género contra el acusado.

