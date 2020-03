Tras una golpiza, contó que su padre la abusó por años

"Cuando me sucedió esto de que me agredió, ahí finalmente me animé a hablar del abuso. Comenzó cuando tenía 5 años como un juego cuando me quedaba algunos días a solas con él", confió la joven en una entrevista a LM Neuquén, tras la formulación de cargos realizada el mes pasado.

Ella explicó que, si bien no es su padre biológico, el hombre le dio su apellido y con eso la manipuló durante toda su vida. "Los abusos se extendieron hasta que me enfermé a los 14, tengo lupus, el me metía presión para que no hablara diciéndome que tenía obra social gracias a él, porque mi mamá era empleada doméstica", detalló en referencia a las extorsiones que sufría de chica y luego, de grande, para que no lo denunciara.

Incluso confió que cuando cumplió 18 años se fue a estudiar a Córdoba, pero tuvo que regresar porque su padre no le envió más dinero. Al retornar a Chos Malal, volvieron los abusos, hasta sus 23 cuando dijo basta; así como las extorsiones y amenazas tanto hacia ella como a su hermana y su madre. "Mi madre estuvo muchos años sometida, se está empoderando, pero sigue con miedo de cruzárselo", confió.

En enero de 2017, la joven logró independizarse y alquiló un departamento. Sin embargo, "a la noche siguiente tuvimos que entrar a sacar con otro familiar a mi mamá y mi hermana porque él estaba en un estado de violencia terrible".

Así, las tres volvieron a vivir juntas, pero en una casa contigua a la familiar. "Al compartir medianera, el hostigamiento era constante. Nos cortaba el agua. Y un día le agarró un ataque de furia y atentó contra mi integridad física", expresó la joven sobre aquel violento episodio por el cual su padre fue acusado. (Ver Recuadro)

Fue tras ese ataque, que la joven pudo revelar lo que había sufrido de niña y adolescente y lo denunció ante la fiscalía de Chos Malal. Confió que, en la formulación de cargos, la fiscal y su abogada querellante solicitaron que ambas causas sean unificadas, pero que el juez no lo avaló. Además, pidieron la prórroga por cuatro meses de las medidas cautelares impuestas en octubre, pero les dieron dos.

Por último, reclama que se desestime la denuncia de su padre contra su madre por usurpación. "Ella tiene los papeles de titularidad, pasa que cuando lo sacaron del hogar, nosotras volvimos y eso lo enojó más", sentenció.

